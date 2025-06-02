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17:00, 2 июня 2025

Конфликт с судьей обернулся для Мелии новым уголовным делом

Ника Мелия выплескивает воду в сторону судьи. Тбилиси, 30 мая 2025 года. Фото: "Интерпрессньюс" https://www.interpressnews.ge/ru/article/168792-nika-meliia-oblil-sudiu-vodoi-on-vydvoren-iz-zala-zasedanii

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Грузинский оппозиционер Ника Мелия, который выплеснул воду в сторону судьи во время спора на судебном заседании, стал подозреваемым по уголовному делу о неуважении к суду.

Как писал "Кавказский узел", 30 мая Тбилисский горсуд изменил меру пресечения лидеру оппозиционной "Коалиции за перемен" Нике Мелии, который не внес залог по делу о неподчинении следственной комиссии парламента. Оппозиционер указал, что был задержан и лишен возможности внести залог. Судья Ираклий Швангирадзе отказался рассматривать обстоятельства задержания, объяснив, что это дело ему не поручали. В ответ Мелия плеснул в сторону судьи водой.

29 апреля суд назначил Мелии залог в 50 тысяч лари (около 18,3 тысячи долларов) в качестве меры пресечения, на выплату залога судья отвел 30 дней. Однако Мелия, задержанный 29 мая по обвинению в оскорблении сотрудника полиции, заявил, что отказывается внести залог. Он пояснил, что считает нелегитимными и комиссию, и парламент, собравшийся после спорных выборов осенью 2024 года.

МВД возбудило в отношении Ники Мелии дело по статье 366 УК Грузии (неуважение к суду), сообщает сегодня на своем сайте телеканал "Пирвели".

Адвокат политика посетил его сегодня в Руставской тюрьме № 12. По его словам, Ника Мелия «не в восторге от этих новых обвинений», говорится в публикации.

Расследование начато в связи с инцидентом в суде, когда Мелия облил водой судью Ираклия Швангирадзе. Статья 366 УК Грузии предусматривает штраф или общественные работы от 180 до 240 часов, либо до года тюремного заключения, пишет сегодня "Грузия Online".

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Напомним, 22 мая Тбилисский горсуд также постановил арестовать одного из лидеров "Коалиции за перемены" Зураба Джапаридзе, который тоже отказался внести залог по делу о неявке на заседание парламентской комиссии. Оппозиционер был взят под стражу в зале суда и направлен в Руставскую тюрьму.

В феврале в Грузии начала работу парламентская комиссия по изучению "преступлений режима" Михаила Саакашвили в 2003-2012 годах. Комиссия намерена доказать, что "Пятидневную войну" в 2008 году инициировал третий президент Грузии.

Уголовное дело за неявку на заседание парламентской комиссии было возбуждено, в частности, против бывшего министра обороны Ираклия Окруашвили, а также лидеров партии "Лело" Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе. Их планировалось допросить в связи с обвинениями Джемала Леонидзе, который заявляет, что при участии банка TBC, учредителями которого являются Хазарадзе и Джапаридзе, у него конфисковали бизнес, связанный с автозаправками.

Ираклий Окруашвили объяснил свою неявку тем, что считает нелегитимными как комиссию, так и сам парламент. 8 апреля суд избрал ему меру пресечения в виде залога в 20 тысяч лари. Окруашвили должен был внести залог в течение 30 дней, однако отказался сделать это. 14 мая суд в Тбилиси вынес решение о его аресте за неуплату залога.

Статья 349 УК Грузии (Невыполнение требования временной следственной комиссии парламента), по которой расследуется дело, предусматривает денежный штраф или до года лишения свободы. 

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Автор: "Кавказский узел"

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