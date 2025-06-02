Конфликт с судьей обернулся для Мелии новым уголовным делом

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Грузинский оппозиционер Ника Мелия, который выплеснул воду в сторону судьи во время спора на судебном заседании, стал подозреваемым по уголовному делу о неуважении к суду.

Как писал "Кавказский узел", 30 мая Тбилисский горсуд изменил меру пресечения лидеру оппозиционной "Коалиции за перемен" Нике Мелии, который не внес залог по делу о неподчинении следственной комиссии парламента. Оппозиционер указал, что был задержан и лишен возможности внести залог. Судья Ираклий Швангирадзе отказался рассматривать обстоятельства задержания, объяснив, что это дело ему не поручали. В ответ Мелия плеснул в сторону судьи водой.

29 апреля суд назначил Мелии залог в 50 тысяч лари (около 18,3 тысячи долларов) в качестве меры пресечения, на выплату залога судья отвел 30 дней. Однако Мелия, задержанный 29 мая по обвинению в оскорблении сотрудника полиции, заявил, что отказывается внести залог. Он пояснил, что считает нелегитимными и комиссию, и парламент, собравшийся после спорных выборов осенью 2024 года.

МВД возбудило в отношении Ники Мелии дело по статье 366 УК Грузии (неуважение к суду), сообщает сегодня на своем сайте телеканал "Пирвели".

Адвокат политика посетил его сегодня в Руставской тюрьме № 12. По его словам, Ника Мелия «не в восторге от этих новых обвинений», говорится в публикации.

Расследование начато в связи с инцидентом в суде, когда Мелия облил водой судью Ираклия Швангирадзе. Статья 366 УК Грузии предусматривает штраф или общественные работы от 180 до 240 часов, либо до года тюремного заключения, пишет сегодня "Грузия Online".

Главное о преследовании участников протестов в Грузии По уголовным делам, связанным с акциями протеста, по данным Ассоциации молодых юристов Грузии GYLA, преследуются 64 человека. В начале апреля 2025 года на масштабное усиление нарушений прав человека на протестах в Грузии указал в ежегодном отчете омбудсмен Грузии.

Напомним, 22 мая Тбилисский горсуд также постановил арестовать одного из лидеров "Коалиции за перемены" Зураба Джапаридзе, который тоже отказался внести залог по делу о неявке на заседание парламентской комиссии. Оппозиционер был взят под стражу в зале суда и направлен в Руставскую тюрьму.

В феврале в Грузии начала работу парламентская комиссия по изучению "преступлений режима" Михаила Саакашвили в 2003-2012 годах. Комиссия намерена доказать, что "Пятидневную войну" в 2008 году инициировал третий президент Грузии.

Уголовное дело за неявку на заседание парламентской комиссии было возбуждено, в частности, против бывшего министра обороны Ираклия Окруашвили, а также лидеров партии "Лело" Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе. Их планировалось допросить в связи с обвинениями Джемала Леонидзе, который заявляет, что при участии банка TBC, учредителями которого являются Хазарадзе и Джапаридзе, у него конфисковали бизнес, связанный с автозаправками.

Ираклий Окруашвили объяснил свою неявку тем, что считает нелегитимными как комиссию, так и сам парламент. 8 апреля суд избрал ему меру пресечения в виде залога в 20 тысяч лари. Окруашвили должен был внести залог в течение 30 дней, однако отказался сделать это. 14 мая суд в Тбилиси вынес решение о его аресте за неуплату залога.

Статья 349 УК Грузии (Невыполнение требования временной следственной комиссии парламента), по которой расследуется дело, предусматривает денежный штраф или до года лишения свободы.

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