Две сторонницы евроинтеграции задержаны в Тбилиси на 176-й день протестов

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На 176-й день непрерывных протестов в Тбилиси сторонники евроинтеграции перекрыли проспект Руставели. Один из лидеров "Коалиции за перемены" арестован судом, две активистки задержаны по обвинению в неподчинении полиции.

Как писал "Кавказский узел", участники протестов в Грузии уже около полугода требуют проведения новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяли слезоточивый газ и водометы, задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглось более тысячи человек. По уголовным статьям в связи с протестами были обвинены как минимум 64 человека.

Участники протестов ежедневно перекрывают движение по проспекту Руставели около парламента Грузии. По подсчетам "Кавказского узла", основанным на информации в грузинских СМИ, протестные акции против итогов парламентских выборов проходят каждый день с 28 ноября 2024 года, проспект Руставели с этого дня также ежедневно перекрывался протестующими.

Сторонники евроинтеграции Грузии вечером 22 мая перекрыли проспект Руставели у здания парламента в 176-й раз подряд. Требования протестующих остаются неизменными, они добиваются назначения новых парламентских выборов и освобождения всех задержанных в ходе протестов, передал телеканал Pirveli.

Также в ежедневном режиме сторонники евроинтеграции продолжают акции возле здания Общественного вещателя, добиваясь объективного освещения событий, связанных с протестами. После окончания каждой акции ее участники шествием направляются на проспект Руставели и присоединяются к протестующим у здания парламента.

Ежедневные акции протеста продолжаются во многих городах Грузии, в том числе в Батуми, Мартвили, Чхороцку и в Ахалцихе, но “ежедневные перекрытия дорог сейчас происходят только в столице”, отмечает в сегодняшней публикации Telegram-канал Tbilisi life.

Сегодня днем и вечером активисты собрались также у здания Тбилисского городского суда, который постановил взять под стражу одного из лидеров “Коалиции за перемены” Зураба Джапаридзе. Он был арестован в зале суда и направлен в Руставскую тюрьму № 12. Решение было встречено шумом и протестами в суде, присутствовавшие сторонники оппозиционера скандировали: "Рабы!".

В феврале в Грузии начала работу парламентская комиссия по изучению "преступлений режима" Михаила Саакашвили в 2003-2012 годах. Комиссия намерена доказать, что "Пятидневную войну" в 2008 году инициировал третий президент Грузии.

Джапаридзе, как и ряду других оппозиционных политиков, предъявлено обвинение по делу о неявке на заседание парламентской комиссии. Первоначально мерой пресечения был избран залог в 20 тысяч лари (7300 долларов США), но сегодня судья заменил эту меру пресечения на содержание под стражей.

У здания суда полицейские задержали активисток Алби Кордзая и Саломе Кенчиашвили, обеим девушкам вменили статьи 166 и 173 Кодекса об административных правонарушениях Грузии (мелкое хулиганство и неповиновение законному требованию полицейского).

Масштабную акцию протеста, массовый митинг, сторонники евроинтеграции анонсировали на День независимости Грузии 26 мая.

Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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