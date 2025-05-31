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10:54, 31 мая 2025

Ника Мелия арестован в Тбилиси за неуплату залога

Ника Мелия. Фото: https://report.ge

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Тбилиси изменил меру пресечения Нике Мелии, который не внес залог по делу о неподчинении следственной комиссии парламента. Оппозиционер указал, что был задержан и лишен возможности внести залог.

Как писал "Кавказский узел", 29 апреля Тбилисский городской суд назначил залог в 50 тысяч лари (около 18,3 тысячи долларов) в качестве меры пресечения лидеру оппозиционной «Коалиции за перемены» Нике Мелии по делу о неявке на заседание следственной комиссии парламента. На выплату залога судья отвела 30 дней. Однако Мелия, задержанный 29 мая по обвинению в оскорблении сотрудника полиции, заявил, что отказывается внести залог. Он пояснил, что считает нелегитимными и комиссию, и парламент, собравшийся после спорных выборов осенью 2024 года.

Тбилисский горсуд 30 мая по ходатайству прокуратуры изменил меру пресечения Нике Мелия на арест. Оппозиционера доставили на заседание из СИЗО, куда он был помещен 29 мая, сообщило "Новости-Грузия".

На заседании Мелия заявил, что имел право внести залог до полуночи (00 часов 30 мая), но физически не мог этого сделать, так как был задержан. Судья Ираклий Швангирадзе отказался рассматривать обстоятельства задержания, объяснив, что это дело ему не поручали. В ответ Мелия плеснул в сторону судьи водой и обвинил его в соучастии в политических репрессиях.

Ника Мелия выплескивает воду в сторону судьи. Тбилиси, 30 мая 2025 года. Фото: Интерпрессньюс https://www.interpressnews.ge/ru/article/168792-nika-meliia-oblil-sudiu-vodoi-on-vydvoren-iz-zala-zasedaniiОбъявляя решение после технического перерыва, судья подчеркнул, что учитывал «поведение подсудимого», и назвал Мелию «незаконопослушным гражданином», пишет издание.

Сам Ника Мелия при объявлении решения не присутствовал, так как был выдворен оттуда после того, как плеснул воду в судью, сообщает "Интерпрессньюс".

Адвокат Георгий Кондахишвили указал, что его подзащитный был задержан в 21 час 29 мая, а срок уплаты залога истекал в полночь, и Мелия мог успеть внести залог в эти три часа. "Никто не может помешать человеку изменить свое решение", - приводится в публикации комментарий адвоката.

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Напомним, 22 мая Тбилисский горсуд также постановил арестовать одного из лидеров "Коалиции за перемены" Зураба Джапаридзе, который тоже отказался внести залог по делу о неявке на заседание парламентской комиссии. Оппозиционер был взят под стражу в зале суда и направлен в Руставскую тюрьму.

В феврале в Грузии начала работу парламентская комиссия по изучению "преступлений режима" Михаила Саакашвили в 2003-2012 годах. Комиссия намерена доказать, что "Пятидневную войну" в 2008 году инициировал третий президент Грузии.

Уголовное дело за неявку на заседание парламентской комиссии было возбуждено, в частности, против бывшего министра обороны Ираклия Окруашвили, а также лидеров партии "Лело" Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе. Их планировалось допросить в связи с обвинениями Джемала Леонидзе, который заявляет, что при участии банка TBC, учредителями которого являются Хазарадзе и Джапаридзе, у него конфисковали бизнес, связанный с автозаправками.

Ираклий Окруашвили объяснил свою неявку тем, что считает нелегитимными как комиссию, так и сам парламент. 8 апреля суд избрал ему меру пресечения в виде залога в 20 тысяч лари. Окруашвили должен был внести залог в течение 30 дней, однако отказался сделать это. 14 мая суд в Тбилиси вынес решение о его аресте за неуплату залога.

Статья 349 УК Грузии (Невыполнение требования временной следственной комиссии парламента), по которой расследуется дело, предусматривает денежный штраф или до года лишения свободы. 

Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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Автор: "Кавказский узел"

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