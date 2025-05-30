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10:33, 30 мая 2025

Адвокат и МВД Грузии поспорили об обстоятельствах задержания Ники Мелия 

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Лидер оппозиционной «Коалиции за перемены» Ника Мелия был задержан в административном порядке из-за оскорбления полицейского, заявило МВД Грузии. Задержание Мелии связано с намерением обеспечить его присутствие на судебном процессе о невыполнении требований временной следственной комиссии парламента, предположил адвокат политика.

Как писал "Кавказский узел", Тбилисский городской суд назначил в качестве меры пресечения Мелии залог в 50 тысяч лари, он обвиняется в невыполнении требований временной следственной комиссии парламента Грузии. На выплату залога судья установила Мелии 30-дневный срок.

«Ника Мелия был задержан (29 мая) по статье 173 Кодекса Грузии об административных правонарушениях, которая подразумевает словесное оскорбление сотрудника правоохранительных органов или иные оскорбительные действия, осуществленные при исполнении служебных обязанностей, либо связанные с исполнением служебных обязанностей», — говорится в заявлении МВД Грузии, которое цитирует издание «Новости-Грузия». Ведомство добавило, что политик предстанет перед судом в установленные законом сроки.

Мелию задержали, когда он направлялся на запись подкаста, заявил адвокат политика Георгий Кондахашвили. По его мнению, Мелию задержали по вымышленному административному обвинению, возможно, чтобы обеспечить присутствие на судебном процессе о невыполнении требований временной следственной комиссии парламента.

«Его (остановил) экипаж патрульной полиции, а затем, без каких-либо объяснений, несколько полицейских, в том числе сотрудники криминальной полиции, силовыми методами задержали и увезли в неизвестном направлении без каких-либо объяснений. Фактически его похитили», - сказал Георгий Кондахашвили в комментарии телеканалу «ТВ Пирвели».

Мелия находится под следствием по уголовному делу из-за отказ давать показания парламентской комиссии по расследованию правления президента Михаила Саакашвили. Суд обязал его выплатить залог в размере 50 тысяч лари (около 18,3 тысячи долларов). Мелия заявил, что принципиально не внесет сумму – он считает нелегитимной комиссию и парламент, собравшийся после спорных выборов осенью 2024 года. Теперь прокуратура должна обратиться к суду с ходатайством о пересмотре меры пресечения и аресте Мелия. Заседание назначили на 30 мая. «Судья назначил следующее заседание на (30 мая), несмотря на то, что адвокат просил перенести на понедельник (2 июня) из-за других его судебных процессов - я и завтра не приду», цитирует слова Мелии Interpressnews.

Отметим, что обвинение Мелии предъявлено в соответствии со статьей 349 Уголовного кодекса Грузии, предусматривающей штраф или лишение свободы на срок до одного года с лишением права занимать должности или заниматься деятельностью на срок до трех лет.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в начале апреля залог в 20 тысяч лари суд избрал для бывшего министра обороны Грузии Ираклия Окруашвили, который также обвиняется в неявке на заседание комиссии по расследованию преступлений в период правления "Единого национального движения". За аналогичный отказ суд назначил залог в 50 тысяч лари и одному из лидеров партии "Лело" Бадри Джапаридзе..

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