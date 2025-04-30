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02:48, 30 апреля 2025

Суд назначил Нике Мелии залог

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Тбилисский городской суд назначил в качестве меры пресечения одному из лидеров "Коалиции за перемены" Нике Мелии залог в 50 тысяч лари, он обвиняется в невыполнении требований временной следственной комиссии парламента Грузии.

На выплату залога судья установила Мелии 30-дневный срок.

Таким образом было одобрено ходатайство прокурора, которая заявила, что Мелия может скрыться и совершить новое преступление, пишет 29 апреля "Грузия-онлайн".

Защита Мелии, в свою очередь, заявила, что следственная комиссия превратилась в инструмент пропаганды. Адвокат Георгий Кондахишвили считает, что Мелия не совершил преступление, так как требование неконституционного органа не может считаться уголовным преступлением.

Мелия был вызван на заседание временной следственной комиссии парламента Грузии, но не явился на него. Это считается преступлением по статье 349 УК Грузии.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в начале апреля залог в 20 тысяч лари суд избрал для бывшего министра обороны Грузии Ираклия Окруашвили, который также обвиняется в неявке на заседание комиссии по расследованию преступлений в период правления "Единого национального движения". За аналогичный отказ суд назначил залог в 50 тысяч лари и одному из лидеров партии "Лело" Бадри Джапаридзе.

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Автор: "Кавказский узел"

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