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20:56, 3 октября 2024

Грузинские активисты сообщили о случаях насилия в ходе предвыборной кампании

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В ходе предвыборной кампании зафиксированы девять случаев насилия, что нарушает право на равные возможности при агитации, заявила "Ассоциация молодых юристов Грузии". Центризбирком Грузии зарегистрировал 38 международных и 56 неправительственных организаций, которые будут осуществлять мониторинг парламентских выборов 26 октября.

Как писал "Кавказский узел", к 25 сентября Центризбирком (ЦИК) Грузии зарегистрировал 26 международных организаций из США, Европы и других стран для наблюдения за выборами в парламент. Парламентская ассамблея Совета Европы направила в Грузию делегатов для оценки избирательной кампании. Более 30 неправительственных организаций объединились в мониторинговую миссию "Мой голос" с целью подготовить около трех тысяч наблюдателей для мониторинга парламентских выборов в Грузии. Мониторинг необходим на всех участках, подчеркнула бывший омбудсмен Грузии.

Правящая партия "Грузинская мечта - Демократическое движение", утратив поддержку части избирателей, прибегает к популистским лозунгам, а оппозиция пока не противопоставила ей четких программных планов, указали опрошенные "Кавказским узлом" политологи. Очередные парламентские выборы в Грузии, которые пройдут 26 октября, будут иметь ряд особенностей и новшеств в связи с поправками в Избирательный кодекс, говорится в справке "Кавказского узла" "Парламентские выборы в Грузии". "Кавказский узел" публикует материалы о подготовке к выборам на странице "Выборы в Грузии-2024".

Центризбирком зарегистрировал для мониторинга парламентских выборов 38 международных организаций, среди которых, как организации специализирующиеся на мониторинге выборов, так и посольства и Центризбиркомы ряда стран. 38 наблюдателей представит Международный республиканский институт* – 38, 30 наблюдателей будет от Национал-демократического института* и 119 - от "Европейской сети организаций наблюдателей за выборами"* (ENEMO*), у остальных количество наблюдателей не превышает трех человек.

Также для мониторинга выборов зарегистрировано 56 неправительственных организаций. Наибольшее количество наблюдателей представит "Ассоциация молодых юристов" - 510.

ЦИК отказал в регистрации неправительственной организации "Гражданское общество месхетинцев", в уставе которой не заявлены мониторинг выборов и защита прав человека.

Прием заявок на мониторинг выборов завершается 22 октября от международных организаций и 21 октября от неправительственных, сообщает корреспондент «Кавказского узла».

Неправительственная организация «Ассоциация молодых юристов Грузии» сообщила о зафиксированных девяти случаях насилия, порчи имущества, вмешательства в предвыборную кампанию и других случаях нарушений, совершенных в период с 1 августа по 25 сентября, по которым возбуждены уголовные дела.

В частности, в Самтеридиа (регион Имерети) 11 августа напали на одного из лидеров оппозиционной партии «Ахали» Нику Мелия. По запросу НПО в правоохранительные органы от 25 августа, нападавший не установлен. На представителя оппозиционной коалиции «Сильная Грузия» напали 8 сентября в Карели (регион Шида Картли). По данным коалиции, им известна личность нападавшего, а на месте был мобилизован наряд патрульной полиции, однако реакции с их стороны не последовало. Министерство внутренних дел начало расследование по статье 126 Уголовного кодекса – «насилие». На представителя оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ани Цетлидзе напали 19 сентября, следствие ведется по статье «насилие». По данным партии «Единое национальное движение»,16 сентября был жестоко избит ее представитель Зураб Абаев.

Кроме того, 3 августа в Батуми (Аджария) во время встречи с избирателями, участник встречи стал критиковать лидера оппозиционной партии «За Грузию» Георгия Гахария. По данным НПО, встречу пытался сорвать Манучар Рижвадзе – член правящей партии «Грузинская мечта – Демократическое движение», сотрудник департамента охраны окружающей среды Аджарии и родственник председателя правительства Аджарской Автономной Республики Торнике Рижвадзе.

 Аналогичным образом представитель ЕНД Дмитрий Кванталиани попытался сорвать встречу представителей «Грузинской мечты» с населением 13 сентября в Кутаиси (регион Имерети). Он возражал против пропаганды «Грузинской мечты», что привело к словесной перепалке.

 Представители платформы «Выбери Европу» проводили встречи в Рустави (регион Квемо Картли). 15 сентября охрана торгового центра «Рустави Молл» не разрешила им на его территории распространять листовки. После чего они направились в центральный парк, в котором были мобилизованы представители Руставского сакребуло (орган местного самоуправления), оскорблявшие их словесно и не разрешали провести встречу с местными жителями.

 У представителя «Единого национального движения» Бесо Картвелишвили 8 сентября в Амбролаурском районе повредили автомобиль. Начато следствие он признан потерпевшим. 15 сентября в Чхороцком районе повредили автомобиль главы избирательного штаба "Грузинской мечты" Джумбера Изория.

 "Для обеспечения справедливой и свободной предвыборной среды крайне важно, чтобы политические партии имели возможность встречаться с избирателями и осуществлять свою деятельность в мирной и ненасильственной обстановке. Подобные случаи, особенно в предвыборный период, негативно влияют на предвыборную среду. В частности, это препятствует праву избирательных субъектов проводить свою кампанию в равной, свободной и справедливой среде», - говорится в сообщении НПО, направленном корреспонденту «Кавказского узла».

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Автор: Инна Кукуджанова

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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