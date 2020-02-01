Новый парк в Урус-Мартане получил имя Ахмата Кадырова

01 февраля 2020, 15:11

В Урус-Мартане открылся первый городской парк, теперь местные жители не будут вынуждены ездить для прогулок в Грозный, отчитались районные власти. Желая выслужиться, чеченские чиновники называют любые новые объекты именем Ахмата Кадырова, указали "Кавказскому узлу" жители республики, недовольные названием парка.

Как писал "Кавказский узел", культ Ахмата Кадырова в Чечне начал создаваться сразу после его смерти в 2004 году. Именем Кадырова-старшего названы, в частности, мечеть и проспект в столице Чечни, новый микрорайон в Надтеречном районе, главный спорткомплекс Грозного и целый ряд спортивных клубов. В январе чиновники дали имя Ахмата Кадырова двум новым школам в Гудермесе и Шелковской.

В Урус-Мартане открылся первый в этом городе парк, он занимает 5,6 гектара. Проект парка в 2018 году победил во всероссийском конкурсе лучших проектов в категории "Малые города" и получил грант в размере 100 миллионов рублей.

Церемония открытия парка, строительство которого началось в 2019 году, состоялась 31 января. "Парк построен на территории пустыря. Здесь созданы все условия для полноценного отдыха и развлечений детей и взрослых. Имеются летний амфитеатр, ресторан, кафе, торговые павильоны, фонтаны, спортивные корты, качели, детская горка и многое другое. Высажено более 5600 саженцев деревьев, есть скамейки для отдыха, ночное освещение. Это первый крупный парк отдыха не только в городе, но и всем Урус-Мартановском районе", - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель префектуры.

В дальнейшем на территории парка будет установлено колесо обозрения, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" представитель местной администрации. По его словам, открытие парка позволило создать дополнительно более 20 новых рабочих мест.

Местные жители раскритиковали название парка

"Власти не придумали ничего лучше, чем назвать парк именем Ахмата-хаджи [Кадырова]. С большим уважением отношусь к этому человеку, но все же не стоило бы руководству доводить все до абсурда, присваивая его имя всему, чему можно. Это как в СССР, где все и вся связывали с именем Ленина. Культ личности это называется", - указал корреспонденту "Кавказского узла" житель Чечни Умар, историк по образованию.

В проекте парк в Урус-Мартане назвался "Марта", говорится в публикации "Чечня сегодня" от 9 октября 2019 года.

"Это, вероятно, наша местная власть решила таким вот образом отметиться перед руководством. В других районах картина примерно такая же. Чиновники не находят ничего лучшего, как назвать что-нибудь новое именем Ахмата Кадырова. Такая вот повсеместная «ахматизация» республики сейчас идет. Интересно было бы посмотреть, что случится после смены нынешней власти в республике. Оставят все эти названия или все придется заново переименовывать?" - сказал корреспонденту "Кавказского узла" житель Урус-Мартановского района Адам.

Идет интенсивная "ахматизация" идеологии Чечни, считает глава Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев. Кадыров пытается связать все хорошее в Чечне с именем отца, отметил представитель ассамблеи в международных организациях Европы Насир Булуев. Частью культа первого президента Чечни являются лозунг "Ахмат - сила!" и флаги чеченских цветов с портретом Ахмата Кадырова.

У местных жителей не возникло претензий к качеству работ

Теперь жителям города и района не обязательно выезжать в Грозный для отдыха, у них есть собственное общественное пространство, отметил глава районной администрации Валид Абдурешидов. "В дальнейшим будем расширять эту территорию, в том числе для привлечения туристов", - процитировал Абдурешидова 31 января ТАСС.

Парк понравился горожанам. "Очень красиво получилось. Парк - настоящий подарок прежде всего для наших детей. Уверена, что это место станет самым популярным в городе и надеюсь, что таких зон для отдыха в нашем городе станет больше", - сказала местная жительница Лифа Биксултанова. "Я думаю, сюда будут приезжать жители не только нашего района, но и соседних, тем более если появятся аттракционы. Место действительно уютное и комфортное", - привело издание слова другого местного жителя, Усмана Каримова.

В январе жители соседнего с Чечней Дагестана назвали неэффективными многомиллионные траты на реконструкцию центральной площади Махачкалы. Они раскритиковали качество проведенных работ и высмеяли "изюминку" площади - мозаичные ковры. Проект работ в центре Махачкалы не был согласован со специалистами, указал активист Саид Ниналалов. Реконструкция площади Махачкалы выполнена пока лишь частично, заявили власти города в ответ на критику активистов.

"Есть теперь, куда пойти погулять с детьми, посидеть с друзьями, просто прогуляться вечерком. Думаю, летом здесь будет намного красивее", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" житель муниципалитета Хасан. "Прежде на этом месте был громадный заброшенный пустырь, теперь вот сделали парк. Причем очень даже красивый. Рядом с этим местом несколько девятиэтажек строится, их будущим жильцам можно только позавидовать. От нас парк далековато, но время от время от времени будем ездить, чтобы детей порадовать", - поделился с корреспондентом "Кавказского узла" местный житель Юсуп.

При этом жительница Урус-Мартана Хеда считает, что организация общественного пространства - не первоочередная проблема города. "Парк - дело хорошее, но властям следовало бы подумать в первую очередь не о том, как мы будем проводить свой досуг, а о том, где и как люди будут зарабатывать себе на жизнь. С рабочими местами у нас большая проблема - впрочем, как и по всей республике. 20-30 новых рабочих мест на город или район это все равно, что капля в море. Рабочие места надо создавать в первую очередь. А где и как потратить свои деньги, люди найдут", - заявила местная жительница корреспонденту "Кавказского узла".

По данным Росстата на декабрь 2019 года, уровень безработицы в Чечне очень высок и составляет 13,6%, по этому показателю республика уступает в России только Ингушетии. Однако, по мнению экономиста Натальи Зубаревич, доверять этим данным нельзя, так как они не учитывают неформальную занятость, очень высокую в Чечне и на Северном Кавказе в целом.