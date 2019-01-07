Объявлено вознаграждение за информацию об убийстве Ибрагима Белхароева

07 января 2019, 02:26

Вознаграждение в 30 миллионов рублей объявили родственники ингушского религиозного деятеля, правнука шейха Батал-хаджи Белхороева Ибрагима Белхароева, убитого в ночь на 31 декабря прошлого года.

Как писал "Кавказский узел", правнук шейха Батал-хаджи Белхороева Ибрагим Белхароев был убит в ночь на 31 декабря 2018 года в Назрани и в тот же день похоронен на родовом кладбище в селе Сурхахи. По информации следователей, в убийстве участвовали несколько человек. Пользователи соцсетей посчитали, что убийство Белхароева не связано с бытовыми причинами, поскольку он был близок с руководством Чечни.

При обстреле был ранен водитель Белхароева Або Аушев. Он прооперирован, по оценке врачей, угрозы жизни мужчины нет, но его состояние остается тяжелым.

Родственники Ибрагима Белхароева объявили вознаграждение за информацию об убийстве правнука Батал-хаджи Белхороева, сумма которого составляет 30 миллионов рублей. Обращение (на ингушском языке) о вознаграждении опубликовано 6 января в социальных сетях и в ингушских Telegram-каналах.

Пользователи социальных сетей высказали мнение, что убийство совершено с целью внести раздор между мусульманами или посеять "межвирдовую" рознь.

"Все это делается, чтобы нас разобщить. Сейчас скинут это на какого-то суннита, и пошла-поехала суета. Начнется опять "межвирдовая" рознь", - написал пользователь "Бэлла Лучиано" в паблике "The Magas times" в соцсети "Вконтакте".

"Наверно, это сделано специально, чтобы посеять вражду между мусульманами, так как если у него не было врагов, то нужно подумать, кому это выгодно. Дай Аллах, чтоб их нашли", - написал пользователь "магас" в комментарии под обращением на сайте "Бакъдар".

"Почему же при сотнях камер убийцы спокойно уехали на машине? Ребята, 21 век на улице и возникает вопрос "Кому это выгодно, в чем мотивация?" - задается вопросом пользователь "Аслан-Гири".

Напомним, что ранее на Белхароева покушались дважды. В мае 2016 года стало известно, что рядом с домом Белхароева был взорван его автомобиль. Суд признал жителя Ингушетии виновным в подрыве и приговорил его к 3,5 года колонии. В сентябре 2008 года Ибрагим Белхароев был ранен в Назрани при взрыве автомобиля.