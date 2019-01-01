Пользователи соцсетей напомнили о связях Белхароева и Кадырова

01 января 2019, 16:29

Убийство в Назрани Ибрагима Белхароева не связано с бытовыми причинами, поскольку покойный был близок с руководством Чечни, сочли пользователи соцсетей. Глава Следкома распорядился передать дело об убийстве в окружное управление ведомства.

Как писал "Кавказский узел", правнук шейха Батал-хаджи Белхороева Ибрагим Белхароев был убит в ночь на 31 декабря 2018 года в Назрани и в тот же день похоронен на родовом кладбище в селе Сурхахи. По версии следователей, в убийстве участвовали несколько человек.

При обстреле был ранен водитель Белхароева Або Аушев. Он прооперирован, по оценке врачей, угрозы жизни мужчины нет, но его состояние остается тяжелым.

Пользователи соцсетей после гибели Белхароева напомнили о его связях с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

"Все думала, где я это лицо видела. Так он же ездил к Кадырову и возил его сюда", - написала об Ибрагиме Белхароеве Ханифа Оздоева.

Род Белхароевых назвала ранее "небольшим, но очень сплоченным вирдом, к тому же близким к Рамзану Кадырову" директор проекта по Северному Кавказу Международной кризисной группы и член совета ПЦ "Мемориал" Екатерина Сокирянская.

"Я думаю, это [убийство Белхароева] нехороший знак. Хуже нет, когда в верхах идут кровавые разборки", - написал пользователь под ником Mareta Malsagova.

"Новые "семена", новый "посев" требуют основательной "зачистки поля" - цинично, жесткая реальность последнего времени", - прокомментировала убийство Фатима Албакова.

"Очень сложно поверить, что такую влиятельную фигуру могли убрать по бытовой причине", - ответил Фатиме Албаковой Ахмет Костоев.

Убийство Белхароева также вызвало негодование у пользователей Facebook. "Хотелось бы надеяться, что будет справедливое расследование, и убийцы не уйдут от наказания", - написала 31 декабря Зарифа Саутиева в комментарии к новости о гибели Белхароева на странице паблика "ФортангаORG".

Представитель рода Аушевых сообщил об опасениях за свою жизнь после убийства Белхароева

После гибели Белхароева в WhatsApp была распространена аудиозапись от имени Магомеда Аушева, который отбывал срок по делу о поджоге машины Ибрагима Белхароева, сообщил 31 декабря Telegram-канал "ФортангаORG".

Ранее на Ибрагима Белхароева покушались дважды. В мае 2016 года стало известно, что рядом с домом Белхароева был взорван его автомобиль. Суд признал жителя Ингушетии виновным в подрыве и приговорил его к 3,5 года колонии. В сентябре 2008 года Ибрагим Белхароев был ранен в Назрани при взрыве автомобиля.

Автор аудиозаписи сообщил, что ночью к нему постучали в дверь и попросили выйти. "Я что-то заподозрил, сказал, что не выйду", - рассказал автор аудиозаписи, слова которого перевел с ингушского языка корреспондент "Кавказского узла".

По словам автора аудиозаписи, человек за дверью отказался назвать причину визита, а позднее на записи камеры видеонаблюдения житель Ингушетии увидел, что визитер "стоял с автоматом". "Четыре машины стояли, набитые оружием... Тогда позвонил представителю власти, сказав, что тут с оружием приезжали люди, они сказали: "Иби [Ибрагим] Белхароев убит", - рассказал мужчина, предположив, что эти люди приезжали, чтобы его убить.

"Кавказский узел" пока не располагает комментариями от Магомеда Аушева относительно опубликованной аудиозаписи.

Дело об убийстве Белхароева по поручению председателя СКР Александра Бастрыкина передано в главное следственное управление Следственного комитета по СКФО, говорится в сообщении, размещенном 31 декабря на сайте комитета.

Ибрагим Белхароев – потомок шейха Батал-хаджи Белхороева, возглавлявшего одно из течений ислама в Ингушетии в XIX - начале XX века. Последователи Батал-хаджи действуют в Назрановском, Сунженском, Малгобекском районах, говорится в справке "Кавказского узла" "Батал-Хаджи". Сам Ибрагим Белхароев не получил религиозное образование и не был шейхом.