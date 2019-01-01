Врачи рассказали о множественных ранениях водителя Ибрагима Белхароева

01 января 2019, 06:37

Водитель Або Аушев, находившийся за рулем автомобиля во время покушения на Ибрагима Белхароева в Назрани, получил несколько огнестрельных ранений, сообщили источники в медицинских кругах.

Как сообщал "Кавказский узел", в ночь на 31 декабря в Ингушетии неизвестные расстреляли правнука шейха Батал-Хаджи Белхороева Ибрагима Белхароева. При покушении получил ранения его водитель Або Аушев. Он был прооперирован в Республиканской клинической больнице.

"Пострадавший получил огнестрельные ранения в плечо, грудь, живот и голень. Наши врачи его прооперировали, сейчас его жизни ничего не угрожает, он дышит сам, но пока его состояние тяжелое, поскольку он потерял много крови", - сказал источник в медицинских кругах, слова которого приводит ТАСС.

28-летний мужчина находится в реанимации, его состояние оценивается как тяжелое, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на свой источник в Республиканской клинической больнице.

Напомним, по данным следствия, в нападении участвовали несколько человек, на месте расстрела были обнаружены стреляные гильзы калибра 7,62 и 5,45 мм

Ибрагим Белхароев был потомком шейха Батал-хаджи Белхороева, возглавлявшего одно из течений ислама в Ингушетии в XIX - начале XX века. Сам Ибрагим Белхароев не получил религиозное образование и не являлся шейхом. Последователи Батал-хаджи живут в Назрановском, Сунженском, Малгобекском районах, говорится в статье "Батал-Хаджи", которую "Кавказский узел" опубликовал в "Справочнике".