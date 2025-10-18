Число обвиняемых по делу о беспорядках в Тбилиси выросло до 62

Прокуратура предъявила обвинения еще 16 людям, которых силовики считают участниками беспорядков в Тбилиси в день муниципальных выборов. Общее число обвиняемых по делу о штурме президентского дворца достигло 62.

Как писал "Кавказский узел", к 10 октября число задержанных по делу о насилии на акции протеста в Тбилиси выросло до 46. К 11 октября всем 46 задержанным была избрана мера пресечения, из них двое (71-летний профессор и академик, врач-педиатр Георгий Чахунашвили и музыкант Ия Дарахвелидзе) были освобождены под залог.

4 октября, в день муниципальных выборов, в центре Тбилиси собрались тысячи людей. После того как оперный певец Паата Бурчаладзе озвучил декларацию о том, что власть в Грузии принадлежит народу, у президентского дворца начались столкновения протестующих с силовиками. Силовики использовали спецсредства, протестующие - петарды. Шесть демонстрантов и 21 силовик были госпитализированы, еще 30 человек получили медицинскую помощь на месте. Полиция возбудила уголовное дело в связи с призывами к свержению власти, нападением на полицейских и штурмом дворца.

Полицейские задержали еще 16 предполагаемых участников беспорядков, произошедших 4 октября, заявил 17 октября глава МВД Гека Геладзе. Таким образом, общее число задержанных достигло 62, сообщает "Новости-Грузия".

Прокуратура Грузии предъявила этим 16 людям обвинения по делу о попытке захвата президентского дворца, организации группового насилия и участии в нем. Согласно заявлению ведомства, только для Мариам Меканцишвили прокуратура будет просить меру пресечения в виде залога, а остальных потребует заключить под стражу, сообщает сегодня "Интерпрессньюс".

Обвиняемыми, помимо Меканцишвили, названы бывший глава Управления оперативного планирования Департамента по особым поручениям МВД Ираклий Шаишмелашвили, а также Юрий Ломидзе, Георгий Талахадзе, Давид Гиунашвили, Темур Курцикидзе, Геннадий Келихашвили, Дато Гурцкая, Рамаз Джорбенадзе, Джандри Тиркия, Гия Толорая, Гури Жвания, Кахабер Квачантирадзе, Симон Махарадзе, Автандил Топчишвили и Михаил Толорая.

По версии силовиков, они "совместно с другими лицами, в соответствии с призывами уже задержанных организаторов акции 4 октября" штурмовали и повредили ограждение дворца президента и ворвались во двор здания. "С целью захвата здания и подавления сопротивления сотрудников правоохранительных органов, которые были мобилизованы во дворе здания, часть обвиняемых нанесла им физическое оскорбление и бросала различные предметы в направлении сотрудников правоохранительных органов, которые по улице Атонели шли к зданию президентского дворца", - цитирует заявление ведомства издание.

Ираклий Шаишмелашвили не признаёт вину "в призывах к насильственному изменению конституционного строя Грузии и свержению государственной власти", заявила его адвокат Натия Мезвришвили.

"Я ознакомила Ираклия с обвинением еще вчера [17 октября] вечером. Он, разумеется, не признает своей вины, и признавать ему нечего. То обвинение, которое ему предъявлено, совершенно безосновательно и незаконно. Его вина не подтверждается ни одним из доказательств, представленных по делу", - приводит ее слова издание.

Напомним, в числе задержанных – пять лидеров акции протеста. Они арестованы по обвинению в организации группового насилия, призывах к свержению власти и попытке захвата дворца президента. Им грозит до девяти лет лишения свободы, все пятеро отказались признать вину.

Попытка захвата президентского дворца была обречена на провал и дала действующей власти новую возможность давления на оппозицию. Шансы на смену власти мирным путем остаются лишь в том случае, если оппозиция преодолеет разрозненность, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

4 октября прошли муниципальные выборы во всех муниципалитетах Грузии. Кандидаты от правящей "Грузинской мечты" избраны мэрами во всех 64 городах, где проводились выборы, и в 26 из них набрали 100% голосов. Именно эти выборы определят политический баланс в Грузии на ближайшие годы. Следующие масштабные выборы в стране запланированы лишь на 2028 год, поэтому нынешнее голосование - фактически ключевое для власти и оппозиции, говорится в справке "Кавказского узла" "Муниципальные выборы в Грузии 4 октября 2025 года".

Материалы о прошедших муниципальных выборах и протестах сторонников оппозиции "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Грузия: выборы на фоне протестов".