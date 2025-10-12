×

06:04, 12 октября 2025

Три человека арестованы по делу о беспорядках в Тбилиси

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Тбилисский горсуд отправил под арест еще трех подозреваемых в участии в беспорядках. Таким образом, мера пресечения избрана всем 46 задержанным по делу о попытке захвата президентского дворца.

Как писал "Кавказский узел", к 10 октября число задержанных по делу о насилии на акции протеста в Тбилиси выросло до 46. 11 октября суд постановил заключить под стражу четырех задержанных по этому делу – Амирана Долишвили, Ираклия Чхвиркию, Георгия Коркию и Закро Албуташвили.

Среди задержанных оказался 71-летний профессор и академик, врач-педиатр Георгий Чахунашвили. 10 октября судья Валериан Бугианишвили по просьбе прокуратуры согласился освободить Чахунашвили под залог в 20 тысяч лари (около 7300 долларов). 11 октября Чахунашвили покинул изолятор после уплаты залога. В тот же день под залог была освобождена музыкант Ия Дарахвелидзе.

11 октября на заседании Тбилисского горсуда, на котором судья Мзия Гаршаулишвили избрала Ии Дарахвелидзе меру пресечения в виде залога, трое других задержанных были отправлены под арест, сообщило "Интерпрессньюс". Имена этих людей издание не привело.

Арестованные - Автандил Сурманидзе, Рамаз Мамуладзе и Хвича Гогохиа, сообщает телеграм-канал Tbilisi life.

Автандил Сурманидзе является членом неправительственной организации "Альтернатива", которая базируется в Батуми. Руководитель этой организации Хатуна Беридзе сообщила, что Сурманидзе был задержан у себя дома. Он около месяца назад приехал с Украины, где участвовал в боевых действиях, а 4 октября находился около президентского дворца. По словам Беридзе, Сурманидзе непосредственно в акции участия не принимал.

В начале заседания прокуратура требовала ареста для всех четырех обвиняемых. Но адвокат Ии Дарахвелидзе представил суду информацию о состоянии ее здоровья, указав, что ей опасно находиться в заключении. Прокурор заявила, что эта информация требует проверки, и попросила перерыв, а после перерыва сообщила, что прокуратура отказалась от требования арестовать Дарахвелидзе и просит избрать в качестве меры пресечения залог.

Таким образом, избрана мера пресечения всем 46 задержанным, говорится в публикации.

Напомним, 4 октября, в день муниципальных выборов, в центре Тбилиси собрались тысячи людей. После того как оперный певец Паата Бурчаладзе озвучил декларацию о том, что власть в Грузии принадлежит народу, у президентского дворца начались столкновения протестующих с силовиками. Силовики использовали спецсредства, протестующие - петарды. Шесть демонстрантов и 21 силовик были госпитализированы, еще 30 человек получили медицинскую помощь на месте. Полиция возбудила уголовное дело в связи с призывами к свержению власти, нападением на полицейских и штурмом дворца.

В числе задержанных – пять лидеров акции протеста . Они арестованы по обвинению в организации группового насилия, призывах к свержению власти и попытке захвата дворца президента. Им грозит до девяти лет лишения свободы, все пятеро отказались признать вину.

Попытка захвата президентского дворца была обречена на провал и дала действующей власти новую возможность давления на оппозицию. Шансы на смену власти мирным путем остаются лишь в том случае, если оппозиция преодолеет разрозненность, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

4 октября прошли муниципальные выборы во всех муниципалитетах Грузии. Кандидаты от правящей "Грузинской мечты" избраны мэрами во всех 64 городах, где проводились выборы, и в 26 из них набрали 100% голосов. Именно эти выборы определят политический баланс в Грузии на ближайшие годы. Следующие масштабные выборы в стране запланированы лишь на 2028 год, поэтому нынешнее голосование - фактически ключевое для власти и оппозиции, говорится в справке "Кавказского узла" "Муниципальные выборы в Грузии 4 октября 2025 года".

Материалы о прошедших муниципальных выборах и протестах сторонников оппозиции "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Грузия: выборы на фоне протестов".

Автор: "Кавказский узел"

