×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
09:58, 5 сентября 2025

Кавелашвили помиловал двух оппозиционных политиков

Мамука Хазарадзе (слева) и Бадри Джапаридзе. Фото: https://www.interpressnews.ge/ru/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Президент Грузии объявил о помиловании Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе после того, как возглавляемая ими коалиция "Лело - Сильная Грузия" согласилась участвовать в муниципальных выборах.

Как писал "Кавказский узел", 23 июня суд в Тбилиси приговорил к восьми месяцам тюрьмы представителя руководства оппозиционной коалиции "Сильная Грузия" и партии "Лело" Мамуку Хазарадзе и одного из лидеров "Лело" Бадри Джапаридзе за неявку по вызову следственной комиссии парламента.

Президент Грузии Михаил Кавелашвили объявил о помиловании Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе, которые отбывали сроки за неявку на заседание парламентской комиссии, сообщает сегодня "Новости-Грузия".

Надеюсь, что в будущем они продолжат свою политическую деятельность

"Я принял решение о помиловании двух осужденных – Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе. Надеюсь, что в будущем они продолжат свою политическую деятельность в соответствии с законом", – заявил президент.

Он объяснил свое решение желанием «не оставить ни у кого повода говорить об ограниченной конкурентности» на муниципальных выборах, намеченных на 4 октября. При этом Кавелашвили подчеркнул, что сами оппозиционеры не обращались к нему с просьбами о помиловании, пишет издание.

Около здания парламента Грузии, 6 декабря 2024 г. Фото Азиза Керимова для
12:38 04.09.2025
Главное о преследовании участников протестов в Грузии
По уголовным делам, связанным с акциями протеста, по данным Ассоциации молодых юристов Грузии GYLA, преследуются 64 человека. В начале апреля 2025 года на масштабное усиление нарушений прав человека на протестах в Грузии указал в ежегодном отчете омбудсмен Грузии.

Напомним, восемь оппозиционных партий заявили о бойкоте муниципальных выборов, намеченных на октябрь. 4 июля Михаил Кавелашвили заявил, что готов помиловать лидеров оппозиции, осужденных за неявку на заседание парламентской комиссии, в обмен на их участие в муниципальных выборах.

После этого коалиция "Лело - Сильная Грузия" заявила об участии в муниципальных выборах. Другие оппозиционеры сочли это решение предательством, предположив, что коалиция хочет воспользоваться предложением Кавелашвили о помиловании осужденных.

Уголовное дело о неявке на заседания комиссии парламента стало эпизодом репрессий в отношении неугодных властям политиков, заявили ранее представители оппозиции.

В феврале в Грузии начала работу парламентская комиссия по изучению "преступлений режима" Михаила Саакашвили в 2003-2012 годах. Комиссия намерена доказать, что "Пятидневную войну" в 2008 году инициировал третий президент Грузии.

Уголовное преследование оппозиционных политиков происходит на фоне акций протеста, которые происходят в Тбилиси с 28 ноября 2024 года. Активисты выходят на ежедневные акции к парламенту Грузии и перекрывают проспект Руставели. Они требуют освободить арестованных сторонников евроинтеграции и назначить новые парламентские выборы.

Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
21:59, 4 сентября 2025
Проевропейские акции в Тбилиси продолжаются более девяти месяцев подряд
20:54, 4 сентября 2025
Адвокаты Мзии Амаглобели подали апелляцию в суд
Акция протеста в Тбилиси. 2 сентября 2025 г. Скриншот видео https://t.me/Tbilisi_life/41819
18:48, 4 сентября 2025
Суд в Тбилиси оштрафовал трех участников протестной акции
Мзия Амаглобели и Ираклий Дгебуадзе. Коллаж "Кавказского узла". Фото Netgazeti https://ru.netgazeti.ge/66508/ https://1tv.ge/
03:49, 4 сентября 2025
Начальник полиции Батуми переведен на работу в Тбилиси после пощечины Амаглобели
Участники протестной акции на проспекте Руставели. Скриншот фото Publika от 03.09.25, https://www.facebook.com/photo/?fbid=1540500957349449&set=a.715406393192247 (деятельность компании Meta, владеющей соцсетью, запрещена в России).
22:25, 3 сентября 2025
Участники ежедневных протестов на 280-й день акции дважды перекрыли дороги в Тбилиси
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
11:02, 12 марта 2025
BERG...man Tbilisi
50
Приговор Саакашвили. Причина и следствие
Фото
13:57, 11 марта 2025
BERG...man Tbilisi
82
В Грузии ужесточат ответственность за действия, связанные с наркотиками
Фото
12:46, 10 марта 2025
BERG...man Tbilisi
68
Пенсионный возраст зависит от экономики и не всегда, своей. Грузия, РФ, "Ю. Осетия"
Все блоги
Справочник
Флаги. Иллюстрация "Кавказского узла" созданная при помощи программы Сopilot Баку и Москва: напряжение нарастает

Мзия Амаглобели в суде. Кадр видео Mtavari Arkhi www.youtube.com/watch?v=c2L7diLWkG4 Дело Мзии Амаглобели: обстоятельства ареста и кампания в защиту журналистки

Около здания парламента Грузии, 6 декабря 2024 г. Фото Азиза Керимова для "Кавказского узла". Главное о преследовании участников протестов в Грузии

Блогеры
Фото
16:45, 22 мая 2025
Ветер с Апшерона
1
Если back in the USSR, тогда уж по-настоящему
Фото
17:56, 16 мая 2025
Ветер с Апшерона
1
Стамбул и Базель в важнейших новостях
Фото
20:21, 23 апреля 2025
Ветер с Апшерона
6
Придворцовство
Фото
11:02, 12 марта 2025
BERG...man Tbilisi
50
Приговор Саакашвили. Причина и следствие
Фото
13:57, 11 марта 2025
BERG...man Tbilisi
82
В Грузии ужесточат ответственность за действия, связанные с наркотиками
Аналитика
15:58, 2 сентября 2025
В августе 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погибли четыре человека
14:03, 4 августа 2025
В июле 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погиб один человек
Темы дня
БПЛА на городом. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
05 сентября 2025, 08:59
Военные насчитали 13 сбитых беспилотников в Ростовской области

Осужденный в зале суда. Иллюстрация "Кавказского узла", созданная при помощи ИИ в программе Copilot
04 сентября 2025, 12:59
Военнослужащий осужден в Нальчике за отсутствие в части

Жители Грозного во время встречи с мэром. 3 сентября 2025 г. Скриншот видео https://t.me/grozmerr/4691
04 сентября 2025, 11:33
Пользователи соцсетей сочли увольнение чеченского чиновника неэффективным для решения проблем ЖКХ

Юлия Вишневецкая. Фото: https://memorialcenter.org/
03 сентября 2025, 16:55
Вишневецкая добилась компенсации за задержание в Махачкале

Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Националисты или самозванцы: в какую
Националисты или самозванцы: в какую "Русскую общину" вступил Алаудинов #shorts #Кавказ #Алаудинов
Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Показать больше