Кавелашвили помиловал двух оппозиционных политиков

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Президент Грузии объявил о помиловании Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе после того, как возглавляемая ими коалиция "Лело - Сильная Грузия" согласилась участвовать в муниципальных выборах.

Как писал "Кавказский узел", 23 июня суд в Тбилиси приговорил к восьми месяцам тюрьмы представителя руководства оппозиционной коалиции "Сильная Грузия" и партии "Лело" Мамуку Хазарадзе и одного из лидеров "Лело" Бадри Джапаридзе за неявку по вызову следственной комиссии парламента.

Президент Грузии Михаил Кавелашвили объявил о помиловании Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе, которые отбывали сроки за неявку на заседание парламентской комиссии, сообщает сегодня "Новости-Грузия".

Надеюсь, что в будущем они продолжат свою политическую деятельность

"Я принял решение о помиловании двух осужденных – Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе. Надеюсь, что в будущем они продолжат свою политическую деятельность в соответствии с законом", – заявил президент.

Он объяснил свое решение желанием «не оставить ни у кого повода говорить об ограниченной конкурентности» на муниципальных выборах, намеченных на 4 октября. При этом Кавелашвили подчеркнул, что сами оппозиционеры не обращались к нему с просьбами о помиловании, пишет издание.

Главное о преследовании участников протестов в Грузии По уголовным делам, связанным с акциями протеста, по данным Ассоциации молодых юристов Грузии GYLA, преследуются 64 человека. В начале апреля 2025 года на масштабное усиление нарушений прав человека на протестах в Грузии указал в ежегодном отчете омбудсмен Грузии.

Напомним, восемь оппозиционных партий заявили о бойкоте муниципальных выборов, намеченных на октябрь. 4 июля Михаил Кавелашвили заявил, что готов помиловать лидеров оппозиции, осужденных за неявку на заседание парламентской комиссии, в обмен на их участие в муниципальных выборах.

После этого коалиция "Лело - Сильная Грузия" заявила об участии в муниципальных выборах. Другие оппозиционеры сочли это решение предательством, предположив, что коалиция хочет воспользоваться предложением Кавелашвили о помиловании осужденных.

Уголовное дело о неявке на заседания комиссии парламента стало эпизодом репрессий в отношении неугодных властям политиков, заявили ранее представители оппозиции.

В феврале в Грузии начала работу парламентская комиссия по изучению "преступлений режима" Михаила Саакашвили в 2003-2012 годах. Комиссия намерена доказать, что "Пятидневную войну" в 2008 году инициировал третий президент Грузии.

Уголовное преследование оппозиционных политиков происходит на фоне акций протеста, которые происходят в Тбилиси с 28 ноября 2024 года. Активисты выходят на ежедневные акции к парламенту Грузии и перекрывают проспект Руставели. Они требуют освободить арестованных сторонников евроинтеграции и назначить новые парламентские выборы.

Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".