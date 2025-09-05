Кавелашвили помиловал двух оппозиционных политиков
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Президент Грузии объявил о помиловании Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе после того, как возглавляемая ими коалиция "Лело - Сильная Грузия" согласилась участвовать в муниципальных выборах.
Как писал "Кавказский узел", 23 июня суд в Тбилиси приговорил к восьми месяцам тюрьмы представителя руководства оппозиционной коалиции "Сильная Грузия" и партии "Лело" Мамуку Хазарадзе и одного из лидеров "Лело" Бадри Джапаридзе за неявку по вызову следственной комиссии парламента.
Президент Грузии Михаил Кавелашвили объявил о помиловании Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе, которые отбывали сроки за неявку на заседание парламентской комиссии, сообщает сегодня "Новости-Грузия".
Надеюсь, что в будущем они продолжат свою политическую деятельность
"Я принял решение о помиловании двух осужденных – Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе. Надеюсь, что в будущем они продолжат свою политическую деятельность в соответствии с законом", – заявил президент.
Он объяснил свое решение желанием «не оставить ни у кого повода говорить об ограниченной конкурентности» на муниципальных выборах, намеченных на 4 октября. При этом Кавелашвили подчеркнул, что сами оппозиционеры не обращались к нему с просьбами о помиловании, пишет издание.
Напомним, восемь оппозиционных партий заявили о бойкоте муниципальных выборов, намеченных на октябрь. 4 июля Михаил Кавелашвили заявил, что готов помиловать лидеров оппозиции, осужденных за неявку на заседание парламентской комиссии, в обмен на их участие в муниципальных выборах.
После этого коалиция "Лело - Сильная Грузия" заявила об участии в муниципальных выборах. Другие оппозиционеры сочли это решение предательством, предположив, что коалиция хочет воспользоваться предложением Кавелашвили о помиловании осужденных.
Уголовное дело о неявке на заседания комиссии парламента стало эпизодом репрессий в отношении неугодных властям политиков, заявили ранее представители оппозиции.
В феврале в Грузии начала работу парламентская комиссия по изучению "преступлений режима" Михаила Саакашвили в 2003-2012 годах. Комиссия намерена доказать, что "Пятидневную войну" в 2008 году инициировал третий президент Грузии.
Уголовное преследование оппозиционных политиков происходит на фоне акций протеста, которые происходят в Тбилиси с 28 ноября 2024 года. Активисты выходят на ежедневные акции к парламенту Грузии и перекрывают проспект Руставели. Они требуют освободить арестованных сторонников евроинтеграции и назначить новые парламентские выборы.
Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".
