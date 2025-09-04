×

21:59, 4 сентября 2025

Проевропейские акции в Тбилиси продолжаются более девяти месяцев подряд

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Еще двое активистов, задержанных у здания парламента Грузии 2 сентября, оштрафованы судом. Протестующие в Тбилиси перекрыли проспект Руставели в 281-й день подряд.

Как писал "Кавказский узел", 3 сентября, в 280-й день ежедневных протестов участники проевропейских акций перекрыли движение у избирательного штаба Кахи Каладзе, который выдвинут "Грузинской мечтой" в мэры Тбилиси, а затем прошли маршем до парламента Грузии, где также заблокировали движение. Днем ранее, 2 сентября, у здания парламента были задержаны 23 протестующих, выступивших против заключения временной следственной комиссии о предпосылках Пятидневной войны 2008 года. Сегодня суд признал троих задержанных - Тамар Лорткипанидзе, Давида Гунашвили и Нику Кордзадзе, - задержанных виновными, оштрафовав каждого на 5000 лари

Сторонники евроинтеграции Грузии сегодня вечером вновь перекрыли проспект Руставели, выступая с неизменными требованиями - освободить всех политзаключенных и назначить новые парламентские выборы. Активисты блокируют движение на главной столичной улице уже более 9 месяцев подряд, отмечает Publika.

Сторонники евроинтеграции с 28 ноября 2024 года выходят в Тбилиси на ежедневные акции к парламенту Грузии и перекрывают движение автомобилей по проспекту Руставели, требуя освободить всех арестованных демонстрантов и назначить новые парламентские выборы.

Суд в Тбилиси сегодня назначил штрафы еще двоим активистам, задержанным 2 сентября на акции у парламента: Дата Кашиашвили оштрафован на 4000 лари, Лука Девдариани - на 5000 лари, передает телекомпания Pirveli. 

Рассмотрение дел над другими задержанными активистами суд перенесен на следующие дни с 5 по 11 сентября. Активистка Алби Кордзая, чье дело суд рассмотрит завтра, 5 сентября, после освобождения рассказала о насилии со стороны полицейских. 

“Полицейский схватил меня сзади и бросил в машину. Сначала меня избивали в здании, а затем меня, Татию Африамашвили, Шушану Мацаберидзе и Нене Габлаию, отвезли в Ахалцихский СИЗО. Девушки были в ужасных синяках. В моем случае это был грубый и совершенно незаконный арест: просто потому, что я стояла рядом с полицейским «маршрутом», меня бросили в машину”, - цитирует ее слова “Интерпрессньюс”.

"Кавказский узел" опубликовал справку "Главное о преследовании участников протестов в Грузии". Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

Автор: "Кавказский узел"

