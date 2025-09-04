Суд в Тбилиси оштрафовал трех участников протестной акции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд признал Тамар Лорткипанидзе, Давида Гунашвили и Нику Кордзадзе, задержанных во время акции протеста 2 сентября на проспекте Руставели, виновными и наложил штраф в размере 5000 лари 1 на каждого из протестующих.

Как писал "Кавказский узел", во время пленарного заседания парламента Грузии, где было представлено заключение временной следственной комиссии о предпосылках Пятидневной войны" 2008 года, протестующие собрались на проспекте Руставели, не менее 23 человек было задержано.

В феврале в Грузии начала работу парламентская комиссия по изучению "преступлений режима" Михаила Саакашвили в 2003-2012 годах. Комиссия намерена доказать, что "Пятидневную войну" в 2008 году инициировал третий президент Грузии. По обвинению в невыполнении требования комиссии были осуждены восемь оппозиционеров: руководители партии "Лело" Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе, один из лидеров "Коалиции за перемены" Зураб Джапаридзе, лидер партии "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе, бывший глава парламентского комитета по обороне и безопасности Гиви Таргамадзе и лидеры партии "Ахали" Ника Гварамия, Ника Мелия и Ираклий Окруашвили.

Судебный процесс над несколькими активистами отложен и состоится в ближайшие дни, уточняет издание.