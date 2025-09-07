×

Главная   /   Лента новостей
02:51, 7 сентября 2025

Власти Грузии пригласили наблюдателей от ОБСЕ на муниципальные выборы

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Грузинские власти, которые ранее отказались приглашать наблюдателей от ОБСЕ/БДИПЧ на муниципальные выборы, все же направили им приглашение.

Как писал "Кавказский узел", в июне власти Грузии заявили, что выборы в органы местного самоуправления не входят в компетенцию ОБСЕ/БДИПЧ (Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ), поэтому их наблюдатели не будут приглашены.

Власти Грузии все же решили пригласить миссию ОБСЕ/БДИПЧ для наблюдения за местными выборами 4 октября, сообщил 6 сентября премьер-министр Ираклий Кобахидзе. Его заявление цитируют "Новости-Грузия".

По словам Кобахидзе, решение было принято, "чтобы не оставить никаких вопросов по выборам". Он отметил, что "соответствующее письмо" уже направлено. При этом он обвинил в запоздалом приглашении представителей оппозиции, заявив, что "Грузинская мечта" обещала вызвать наблюдателей, если "радикальная оппозиция и ее зарубежные покровители подтвердят свое уважением к отчету ОБСЕ/БДИПЧ о парламентских выборах 2024 года".

При этом Кобахидзе также добавил, что "грубое неуважением" к отчету проявили также европейские и бывшие американские бюрократы. "К сожалению, таково нынешнее лицо европейской бюрократии. Они признают право и демократию только в том случае, если на выборах побеждает их фаворит", - приводит его слова издание.

Напомним, что в декабре 2024 года ОБСЕ/БДИПЧ опубликовало итоговый отчет о парламентских выборах в Грузии, в котором говорился, что они прошли на фоне серьезных опасений по поводу влияния на их итоги принятого закона об иноагентах, а также на фоне давления на избирателей, а правящая партия имели "многочисленные преимущества". Однако в отчете также отмечается, что подготовка к выборам была хорошо организована, но были допущены частые нарушения. При этом БДИПЧ отметило, что организация не признает или одобряет результаты выборов, а лишь дает рекомендации по улучшению порядка их проведения. Ираклий Кобахидзе остался доволен отчетом, из которого, как он утверждает, следует, что выборы были "свободными и конкурентными".

Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

Автор: "Кавказский узел"

