"Грузинская мечта" отказалась приглашать наблюдателей из ОБСЕ на муниципальные выборы

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Выборы в органы местного самоуправления, запланированные на октябрь, не входят в компентенцию ОБСЕ и БДИПЧ, поэтому их наблюдатели не приглашены в Грузию, заявили власти страны. Спикер парламента также обвинил посла Великобритании во вмешательстве во внутреннюю политику Грузии.

Как писал "Кавказский узел", муниципальные выборы в Грузии запланированы на 4 октября. Посольство Великобритании в Грузии 11 июня сообщило, что не сможет профинансировать проекты, направленные на поддержку прозрачности этих выборов, из-за новых законов, ограничивающих деятельность НКО и иностранных доноров. Дипмиссия также выразила сожаление, что власти Грузии не пригласили миссию наблюдателей ОБСЕ/БДИПЧ для наблюдения за предстоящими муниципальными выборами.

Наблюдатели ОБСЕ/БДИПЧ не смогут мониторить ход выборов в органы местного самоуправления в Грузии, поскольку власти страны отказались приглашать миссию для наблюдения за избирательным процессом в октябре, сообщила телекомпания Pirveli.

Отказ приглашать представителей влиятельной международной организации правящая партия “Грузинская мечта” объяснила тем, что муниципальная кампания, в отличие от парламентских и президентских выборов, не входит в компетенцию ОБСЕ/БДИПЧ. В действительности представители этих организаций наблюдали за предыдущими муниципальными выборами в Грузии в 2021 году, а также в 2017 и в 2010 годах.

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили, комментируя предстоящие муниципальные выборы и заявление посольства Великобритании, обвинил главу дипмиссии в вмешательстве во внутренние политические процессы страны. По его словам, посол Великобритании в Грузии еще во время парламентских выборов осенью 2024 года “пытался сформировать общественное мнение против “Грузинской мечты” и привести к власти другую силу”, пишет “Новости-Грузия”.

Учитывая, что муниципальные выборы пройдут в отсутствие международных наблюдателей, грузинские неправительственные организации выдвинули властям страны условия своего участия в процессе. НПО согласны наблюдать за выборами в органы местного самоуправления лишь в том случае, если к ним будут допущены оппозиционные партии, которые составят конкуренцию “Грузинской мечте”.

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