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02:55, 12 июня 2025

Великобритания прекратила финансировать развитие демократии в Грузии

Флаги Великобритании и Грузии. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Новое грузинское законодательство об “иностранных агентах” вынудило Великобританию отозвать грантовые предложения по поддержке прозрачности муниципальных выборов, намеченных на октябрь. 

Как писал "Кавказский узел", 31 мая в Грузии вступил в силу "Акт о регистрации иностранных агентов", который распространяется в том числе на физлиц и предусматривает тюремное заключение за его неисполнение. Европейские политики призвали власти Грузии отменить этот закон, указав, что он нарушает основные принципы демократии.

16 апреля парламент Грузии принял в третьем чтении поправки в закон "О грантах", под действие которого попадает любая организация, получающая средства из-за рубежа. Эти поправки напавлены на международную изоляцию страны и позволяют властям заблокировать западные средства, облегчив финансирование пророссийских организаций, заявили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. 

Великобритания не сможет профинансировать проекты, направленные на поддержку прозрачности и конкурентоспособности муниципальных выборов в Грузии, из-за новых законодательных регуляций в сфере иностранных грантов, принятых по инициативе “Грузинской мечты”. Об этом 11 июня сообщило посольство Великобритании в Грузии. 

По информации дипмиссии, планы Великобритании профинансировать проекты по развитию демократии в преддверии запланированных на 4 октября муниципальных выборов в Грузии обсуждались с правительством страны. Власти Грузии сообщили, что постановление правительства “О порядке утверждения грантов” не готово и механизмов по распределению грантовых средств в соответствии с новыми законами еще нет. 

Проекты, которые Великобритания планировала поддержать, ранее обсуждались с Центризбиркомом Грузии и комиссия “сочла эти мероприятия ценными”, отмечается в сообщении. 

“Соединенное Королевство предприняло добросовестные усилия, чтобы получить одобрение грантов на ряд проектов, направленных на просвещение избирателей гражданского общества и гражданский мониторинг выборов. (...) К сожалению, из-за правовой неопределенности нам приходится отменять запланированные заявки на гранты”, - цитирует заявление посольства “Интерпрессньюс”. 

Британские дипломаты также выразили сожаление, что власти Грузии не пригласило миссию наблюдателей ОБСЕ/БДИПЧ для наблюдения за предстоящими муниципальными выборами. Предыдущие муниципальные выборы проходили в присутствии этой миссии, отметили они, констатируя, что “тсутствие профессионально подготовленных наблюдателей снижает общественности к прозрачности демократического процесса в Грузии”.

"Кавказский узел" также писал, что14 мая 2024 года парламент Грузии на фоне массовых и продолжительных акций протеста принял законопроект "О прозрачности иностранного влияния". Оппозиционеры и их сторонники называют закон "О прозрачности иностранного влияния" (об иноагентах) "российским законом", видя в нем угрозу европейскому пути развития Грузии, говорится в справке "Кавказского узла" "Вторая попытка Грузии принять закон об иноагентах". Текст законопроекта с учетом внесенных перед третьим чтением поправок и пояснительная записка к нему, переведенные "Кавказским узлом", размещены в разделе "Нормативные акты". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главные требования закона Грузии "О прозрачности иностранного влияния"

Законодательные изменения, принятые "Грузинской мечтой" в целях контроля за деятельностью некоммерческих организаций и медиа, были охарактеризованы западными странами как антидемократические. Из-за них Госдепартамент США в ноябре 2024 года приостановил стратегическое партнерство с Грузией. Европарламент тогда же отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты".

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Автор: "Кавказский узел"

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