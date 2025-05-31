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16:52, 31 мая 2025

Европейские политики призвали власти Грузии отменить закон о регистрации иноагентов

Проевропейская акция в Тбилиси. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла" от 6.12.24.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

"Акт о регистрации иностранных агентов", который распространяется в том числе на физлиц и предусматривает тюремное заключение за его неисполнение, вступил сегодня в силу. Европейские политики назвали его нарушающим основные принципы демократии.

Как писал "Кавказский узел", заявление в Конституционный суд с требованием признать недействительным закон о регистрации иностранных агентов, а также приостановить действие соответствующих статей закона направила Ассоциация молодых юристов Грузии. 4 марта парламент принял в первом чтении также проект закона о регистрации иностранных агентов, который вводит понятие физического лица - иноагента. Проект закона "О регистрации иностранных агентов" и поправки в закон "О вещании" лишат неправительственные организации и медиа возможности продолжать работу даже под другими организационными формами, заявили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.  2 апреля парламентарии в третьем чтении приняли "Акт о регистрации иностранных агентов", который вводит понятие физлиц - иноагентов, а также поправки в закон "О вещании", которые запрещают телекомпаниям получать иностранное финансирование.

14 мая 2024 года парламент Грузии на фоне массовых и продолжительных акций протеста принял законопроект "О прозрачности иностранного влияния". Оппозиционеры и их сторонники называют закон "О прозрачности иностранного влияния" (об иноагентах) "российским законом", видя в нем угрозу европейскому пути развития Грузии, говорится в справке "Кавказского узла" "Вторая попытка Грузии принять закон об иноагентах". Текст законопроекта с учетом внесенных перед третьим чтением поправок и пояснительная записка к нему, переведенные "Кавказским узлом", размещены в разделе "Нормативные акты". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главные требования закона Грузии "О прозрачности иностранного влияния"

В Грузии сегодня вступил закон о регистрации иностранных агентов» – аналог американского FARA (Foreign Agents Registration Act), призванный заменить менее строгий закон "О прозрачности иностранного влияния". В отличие от прошлой версии  новый закон распространяется как на организации, так и на физлиц, а его неисполнение предусматривает не только крупные штрафы, но и тюремное заключение сроком до 5 лет. Исполнение поручили Антикоррупционному бюро Грузии. Оно будет следить за теми, кто попадает под действие закона – это получающие иностранное финансирование НПО, СМИ и даже частные лица, которые ведут «политическую деятельность», сообщило сегодня агентство "Новости Грузия".

За несколько дней до вступления в силу скандального закона об иностранных агентах, власти Грузии запустили сайт, на котором гражданам предлагается сообщать о физических лицах и организациях,  нарушающих новые требования. "Если вы считаете, что физическое лицо, группа партнёров, негосударственное (некоммерческое) юридическое лицо или любое другое объединение нарушает положения закона или обязано зарегистрироваться, но отказывается это сделать, просим сообщить в Антикоррупционное бюро", - привело сообщение на сайте JamNews 29 мая.

С каждым месяцем  ужесточаются законы против критической мысли

Представители НПО убеждены, что этот закон будет использован «Грузинской мечтой» для репрессий. Представитель мониторинговой миссии «Мой голос» Лонда Толорая утверждает, что такими законами «Мечта» пытается устранить критическое мнение.

"Это правительство приближается к точке, когда все критические мнения для него неприемлемы, и оно закрывает все сферы. С каждым месяцем  ужесточаются законы против критической мысли. Давайте подождем и посмотрим, как он начнет реализовывать этот закон. "Я могу с уверенностью сказать, что этот процесс принудительного исполнения будет для них очень сложным», - привела ее слова телекомпания "Пирвели".

Акт Грузии «О регистрации иностранных агентов» представляет собой серьезный тормозящий фактор для демократии в стране,  говорится в совместном заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президента Еврокомиссии Кайи Каллас и еврокомиссара по вопросам расширения Марты Кос.

«Наряду с недавно принятыми законами о вещании и грантах, он представляет собой еще один агрессивный шаг властей Грузии с целью подавления иного мнения, ограничению свобод и дальнейшему сужению пространства для активистов, гражданского общества и независимых СМИ. Эти репрессивные меры создают угрозу существованию демократических основ Грузии и будущему ее граждан в свободном и открытом обществе", - следует из текста заявления, опубликованного на сайте Евросоюза.

По их словам, власть должна прислушаться к требованиям граждан Грузии относительно демократии и европейского будущего.

"ЕС еще раз призывает власти Грузии прислушаться к четким требованиям граждан о демократии и европейском будущем и освободить всех несправедливо задержанных журналистов, активистов, демонстрантов и политических лидеров. ЕС готов рассмотреть вопрос возвращения Грузии на путь вступления в ЕС, если власти страны предпримут реальные шаги, чтобы остановить демократический откат. Ответственность полностью на властях Грузии", - говорится в заявлении.

Закон нарушает основные принципы демократии, заставляет замолчать критиков, гражданское общество, медиа и уводит Грузию с пути в Евросоюз

Глава МИД Эстонии Магнус Цахкна на своей странице в соцсети X заявил, что вступивший  в силу «Акт о регистрации иностранных агентов» - "еще один жестокий шаг «Грузинской мечты», предпринятый для подавления демократии в Грузии". "Закон нарушает основные принципы демократии, заставляет замолчать критиков, гражданское общество, медиа и уводит Грузию с пути в Евросоюз", - написал Маргус Цахкна.

МИД Швеции также осудил новый закон в Грузии, указав, что он "пополняет целый ряд принятых в последнее время репрессивных законов, направленных на подавление независимых голосов в Грузии", сообщило "Интерпрессньюс".

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, комментируя вступление закона в силу, заявил, что это "очень важно для защиты суверенитета государства и наших национальных интересов".

 "За последние четыре года мы стали свидетелями четырёх попыток устроить в Грузии революцию на зарубежное финансирование, что напрямую противоречит нашим национальным интересам и государственному суверенитету. Естественно, мы должны противопоставить этому здравое законодательство", - привело его слова агентство "Новости Грузия".

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Автор: "Кавказский узел"

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