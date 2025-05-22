Правозащитники обратились в Конституционный суд Грузии в связи с законом об иноагентах

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Заявление в Конституционный суд с требованием признать недействительным Закон о регистрации иностранных агентов, а также приостановить действие соответствующих статей закона направила Ассоциация молодых юристов Грузии.

Как писал "Кавказский узел", 14 мая 2024 года парламент Грузии на фоне массовых и продолжительных акций протеста принял законопроект "О прозрачности иностранного влияния". 4 марта парламент принял в первом чтении также проект закона о регистрации иностранных агентов, который вводит понятие физического лица - иноагента. Проект закона "О регистрации иностранных агентов" и поправки в закон "О вещании" лишат неправительственные организации и медиа возможности продолжать работу даже под другими организационными формами, заявили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. 2 апреля парламентарии в третьем чтении приняли "Акт о регистрации иностранных агентов", который вводит понятие физлиц - иноагентов, а также поправки в закон "О вещании", которые запрещают телекомпаниям получать иностранное финансирование.

Оппозиционеры и их сторонники называют закон "О прозрачности иностранного влияния" (об иноагентах) "российским законом", видя в нем угрозу европейскому пути развития Грузии, говорится в справке "Кавказского узла" "Вторая попытка Грузии принять закон об иноагентах". Текст законопроекта с учетом внесенных перед третьим чтением поправок и пояснительная записка к нему, переведенные "Кавказским узлом", размещены в разделе "Нормативные акты". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главные требования закона Грузии "О прозрачности иностранного влияния".

Правозащитники обжаловали в Конституционном суде закон "О регистрации иностранных агентов".

«Мы не ожидаем, что Конституционный суд будет действовать быстро и в соответствии с Конституцией, однако считаем, что должны использовать все формы правовой борьбы», — привело выдержку из заявления организации агентство "Новости Грузия".

Заявление в Конституционный суд с требованием признать недействительным Закон о регистрации иностранных агентов, а также приостановить действие соответствующих статей закона до разрешения спора 15 мая подали Ассоциация молодых юристов Грузии, Studio Monitor и Georgian News, говорится в сегодняшнем сообщении на странице Ассоциации молодых юристов в Facebook*. В конституционной жалобе утверждается, что, помимо нечетких норм, субъектам, реализующим закон (Антикоррупционному бюро, прокуратуре, суду), предоставлены несбалансированные полномочия, что увеличивает риски произвольного применения закона. Положения закона «Грузинской мечты» настолько расплывчаты, что создают реальную опасность того, что он будет использован для подавления и наказания независимых организаций и отдельных лиц, указано в сообщении.

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