Госдепартамент США приостановил стратегическое партнерство с Грузией

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Действия "Грузинской мечты", в частности приостановка вступления в ЕС и принятие антидемократических законов, нарушили основные принципы стратегического партнерства США и Грузии.

Как информировал "Кавказский узел", министерство финансов США 16 сентября ввело санкции в отношении двух грузинских чиновников – начальника департамента по особым поручениям (спецназа) МВД Грузии Звиада Харазишвили и его заместителя Милера Лагазаури. Санкции также затронули лидеров пророссийского движения "Альт-Инфо" Константина Моргошии и Зураба Махарадзе и еще 60 человек. 25 мая госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о введении ограничений на въезд в США для граждан Грузии, подрывающих устои демократии в стране, ответственных за подавление гражданского общества и свободу собраний. 10 июня стало известно, что персональные санкции коснулись около 35 человек. Американские санкции против грузинских силовиков, пропагандистов и бизнесменов стоит рассматривать как предупреждение, что фальсификация выборов для победы "Грузинской мечты" приведет к более жестким и широким ограничениям, предположили опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Госдепартамент США официально заявил о приостановке стратегического партнерства США с Грузией.

"Решение «Грузинской мечты» приостановить процесс вступления Грузии в ЕС противоречит закрепленному в Конституции обещанию грузинского народа добиваться полной интеграции в Европейский Союз и НАТО. Приостановив процесс вступления Грузии в ЕС, «Грузинская мечта» отвергла возможность более тесных связей с Европой и сделала Грузию более уязвимой для Кремля", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Госдепартамента.

В заявлении отмечается, что грузинский народ "в подавляющем большинстве поддерживает интеграцию с Европой". "Соединенные Штаты осуждают чрезмерное применение силы полицией против грузин, пытающихся реализовать свои права на собрания и выражение мнения, включая свободу мирных протестов. Мы призываем все стороны обеспечить мирный характер протестов", - указано в заявлении

Госдепартамент подчеркнул, что "антидемократические действия «Грузинской мечты» нарушили основные принципы стратегического партнерства США и Грузии", в частности "приверженность демократии, верховенству закона, гражданскому обществу, уважению прав человека и основных свобод". "В результате США приостановили действие этого механизма", - сообщил госдепартамент, призвав правительство Грузии вернуться на евроатлантический путь, прозрачно расследовать все нарушения на парламентских выборах и отменить антидемократические законы, ограничивающие свободу собраний и выражения мнений.

Напомним, 28 ноября Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались акции протеста. Сторонники евроинтеграции объявили о создании комитета сопротивления во главе с президентом Саломе Зурабишвили.

Материалы о парламентских выборах и последовавших за выборами протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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