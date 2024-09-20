Политологи оценили влияние санкций США на курс "Грузинской мечты"

20 сентября 2024, 21:24

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Американские санкции против грузинских силовиков, пропагандистов и бизнесменов стоит рассматривать как предупреждение, что фальсификация выборов для победы "Грузинской мечты" приведет к более жестким и широким ограничениям, полагают опрошенные "Кавказским узлом" политологи. При этом аналитики указали, что действия правящей партии в связи с санкциями будут зависеть только от позиции ее основателя Бидзины Иванишвили.

Как информировал "Кавказский узел", министерство финансов США 16 сентября ввело санкции в отношении двух грузинских чиновников – начальника департамента по особым поручениям (спецназа) МВД Грузии Звиада Харазишвили и его заместителя Милера Лагазаури. Санкции также затронули лидеров пророссийского движения "Альт-Инфо" Константина Моргошия и Зураба Махарадзе и еще 60 человек.

25 мая госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о введении ограничений на въезд в США для граждан Грузии, подрывающих устои демократии в стране, ответственных за подавление гражданского общества и свободу собраний. 10 июня стало известно, что персональные санкции коснулись около 35 человек. США расширит санкционный список, в том числе может прибегнуть к экономическому давлению, отметили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Санкции против граждан Грузии, причастных к действиям по подрыву демократии в стране, являются частью всеобъемлющего пересмотра двустороннего сотрудничества США с Грузией на фоне последовательных антидемократических шагов ее правительства, пояснил пресс-спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер, комментируя санкции. Он обратил внимание, что антизападные заявления высокопоставленных чиновников «противоречат духу американо-грузинских отношений», поскольку США оказывали поддержку экономического и демократического развития Грузии.

«Наша помощь направлена на то, чтобы сделать Грузию более сильной, более успешной и более дееспособной страной – более того – страной, которая может защитить свой суверенитет и территориальную целостность», – сказал он. Миллер также выразил надежду, что Грузия «вернется на тот путь, которого так сильно желает ее народ».

После введения санкций премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с чрезвычайным и полномочным послом США в Грузии Робин Денниган, высказав ей свою обеспокоенность действиями Вашингтона.

«Этим решением американская сторона подошла к критическому пределу, который в случае принятия еще одного подобного решения может привести к качественному пересмотру позиции Грузии в грузино-американских отношениях. Решение, принятое от имени Госдепартамента США, направлено на повышение шансов оппозиции перед выборами, однако оно совершенно контрпродуктивно, поскольку в действительности оно не пойдет на пользу оппозиции и не напугает правящую команду», - говорится в сообщении пресс-службы правительства Грузии, направленном корреспонденту «Кавказского узла».

После парламентских выборов 26 октября грузинским чиновникам и бизнесменам следует ожидать ужесточения и расширения западных санкций: Евросоюз ждет выборов, чтобы принять решение о дальнейших действиях, а качество организации выборов может стать обоснованием для новых ограничений, полагают опрошенные “Кавказским узлом” политологи.

На 26 октября намечено голосование на выборах депутатов парламента Грузии. Центризбирком Грузии зарегистрировал для участия в выборах 27 партий и потребовал от них сдать списки кандидатов в депутаты до 26 сентября. Выборы будут иметь ряд особенностей и новшеств в связи с поправками в Избирательный кодекс, говорится в справке "Кавказского узла".

«Главный тест заключается в том, как проведут парламентские выборы: если выборы будут проведены плохо, то во всех случаях введут санкции, если выборы проведут удовлетворительно, то санкции не нужны - какой смысл вводить санкции против людей, которые ничего не будут решать после выборов. Тогда сами санкции теряют смысл», - сказал представитель "Института европейских ценностей Грузии", бывший посол Грузии в Совете Европы Мамука Жгенти корреспонденту «Кавказского узла».

Он назвал «необычными» последние заявления правительства Грузии и премьер-министра Ираклия Кобахидзе о том, что власти страны не знали о санкциях, а США накаляют отношения с Грузией. Введение санкций предполагает, что США рассмотрели возможные варианты последствий и реакций грузинской стороны, однако чиновники в Тбилиси больше боятся учредителя правящей партии «Грузинская мечта – Демократическое движение» Бидзину Иванишвили, чем западных санкций.

«В «Грузинская мечте» вряд ли кто-нибудь принимает решения, кроме Иванишвили. Он - авторитарный правитель, проводящий политику Кремля, все остальные безоговорочно и без критики выполняют его указания», - сказал Жгенти. Целью, по его мнению, становится информирование населения страны, что утверждениям грузинских властей о сохранении евроатлантического курса внешней политики верить не следует.

США вводят поэтапные санкции в отношении граждан Грузии, что «пугает Иванишвили», так как в будущем они могут коснуться и его самого, полагает руководитель неправительственной организации "Центр исследований безопасности и международных отношений" Ника Читадзе.

«Сначала ввели санкции против представителей судебной системы, потом - в отношении бывшего генерального прокурора Отара Парцхаладзе, после выборов могут ввести санкции в отношении других лиц, но есть вероятность того что эти санкции будут введены и до выборов», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

Грузинские чиновники постараются скрыть проблемы, вызванные санкциями, при этом для некоторых из них санкции могут стать сдерживающим фактором, однако представители среднего звена во власти «будут вынуждены подчиняться» Иванишвили, заключил политолог.

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