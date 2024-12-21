Итоговый отчет о парламентских выборах Совета Европы удовлетворил Кобахидзе

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Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ опубликовало отчет о выборах в Грузии, в котором отметило нарушения в ходе голосования и применение насилия к протестующим. Премьер-министр Кобахидзе доволен отчетом, по его словам, в нем сказано, что выборы были свободными и конкурентными.

Как писал "Кавказский узел", 20 декабря сторонники евроинтеграции провели шествие по улицам Тбилиси. На интенсивность акций протеста в Грузии влияют как решения властей, так и наступившие холода и приближение Нового года, указали 18 декабря грузинские аналитики. Протесты длятся уже три недели, но очередного всплеска активности можно ожидать 29 декабря – в день окончания президентских полномочий Саломе Зурабишвили, отметили они. На этот же день назначена инаугурация нового президента.

С 28 ноября в Грузии проходят акции протеста против приостановки переговоров о членстве страны в Евросоюзе. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. К 9 декабря на акциях протеста было задержано более 400 человек.

Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ) опубликовало 20 декабря итоговый отчет о парламентских выборах в Грузии, прошедших 26 октября, пишет "Грузия-онлайн".

В отчете говорится, что выборы прошли на фоне серьезных опасений по поводу влияния на их итоги принятого закона об иноагентах, а также на фоне давления на избирателей, что поставило под угрозу право некоторых избирателей голосовать без опасения репрессий.

БДИПЧ отметило "многочисленные преимущества" правящей партии, в том числе существенный дисбаланс в финансовых ресурсах.

При этом в отчете отмечается, что подготовка к выборам была хорошо организована, однако были допущены частые нарушения, связанные с тайной голосования в день выборов, выявлен ряд процедурных несоответствий, а также фиксировались сообщения о давлении и запугивании, что негативно повлияло на доверие общественности на голосование. "Поэтому БДИПЧ рекомендует принять меры для обеспечения эффективной правовой защиты и повышения общественного доверия. После выборов также прошли массовые акции протеста, которые неоднократно жестоко разгонялись и привели к многочисленным арестам, обвинениям в жестокости в отношении протестующих и журналистов, что нарушает международные обязательства, гарантирующие свободу собраний и свободу от пыток и других форм жестокого обращения", - говорится в отчете.

При этом БДИПЧ отмечает, что мандат организации не заключение в признании или одобрении итогов выборов, а лишь содержит рекомендации по улучшению порядка их проведения.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что доволен итоговым отчетом БДИПЧ. По его словам, из отчета следует, что выборы были "свободными и конкурентными". Что касается инцидентов, упомянутых БДИПЧ, то, по мнению Кобахидзе, речь идет об "изолированных инцидентах", пишут "Новости-Грузия".

Кобахидзе при этом также отметил, что в отчете имеются и критические замечания, например, по тайне голосования, но так происходит и в других странах.

Мнение Кобахидзе раскритиковала глава НПО "Ассоциация молодых юристов Грузии" Нона Курдованидзе, по ее словам, "наблюдательная комиссия БДИПЧ/ОБСЕ не могла сказать и не сказала, что выборы в Грузии были свободными и справедливыми".

По ее словам, бюро подтвердило те нарушения, которые коснулись жителей Грузии непосредственно при участии в голосовании и которые были зафиксированы местными миссиями наблюдателей, в числе которых и упомянутая НПО.

Напомним, 28 ноября Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались акции протеста.

Чиновники нескольких государственных ведомств подали заявления об отставках из-за несогласия с политикой "Грузинской мечты", говорится в справке "Кавказского узла" "Отставки несогласных: протест грузинских чиновников".

Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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