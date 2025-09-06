Оппозиционеры призвали освобожденных лидеров "Лело" бойкотировать выборы

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Руководители партии "Лело" Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе, помилованные президентом Грузии, освободились из тюрьмы. Представители других оппозиционных партий призвали их отменить выгодное властям решение об участии в муниципальных выборах.

Как писал "Кавказский узел", 23 июня суд в Тбилиси приговорил к восьми месяцам тюрьмы представителя руководства оппозиционной коалиции "Сильная Грузия" и партии "Лело" Мамуку Хазарадзе и одного из лидеров "Лело" Бадри Джапаридзе за неявку по вызову следственной комиссии парламента. Также судья лишил обоих права занимать должности в течение двух лет. 5 сентября президент Михаил Кавелашвили объявил о помиловании Хазарадзе и Джапаридзе.

Ранее восемь оппозиционных партий 1 заявили о бойкоте муниципальных выборов, намеченных на 4 октября. В июле Михаил Кавелашвили сообщил, что готов помиловать лидеров оппозиции, осужденных за неявку на заседание парламентской комиссии, в обмен на их участие в муниципальных выборах. После этого коалиция "Лело - Сильная Грузия" отказалась от бойкота выборов. 5 сентября, объявив о своем решении, Кавелашвили подчеркнул, что сами Хазарадзе и Джапаридзе не обращались к нему с просьбами о помиловании. Он объяснил акт помилования желанием "не оставить ни у кого повода говорить об ограниченной конкурентности" на октябрьских выборах.

Хазарадзе и Джапаридзе вышли из Руставской тюрьмы

5 сентября Мамука Хазарадзе покинул Руставскую тюрьму № 12, у выхода его встретили члены семьи и представители партии "Лело". В тот же день из Руставской тюрьмы освободился и Бадри Джапаридзе. Как и Хазарадзе, его встречали родственники и представители партии, сообщает "Интерпрессньюс".

Это манипулирование свободой людей, это попрание закона, это торговля людьми

Мамука Хазарадзе назвал свое освобождение неожиданным. "Сегодняшнее освобождение меня и Бадри Джапаридзе, которого мы абсолютно не ожидали и ждали тут истечения 8-месячного срока, нас выпустили только из-за одного, чтобы произошло противостояние. […] То, что сегодня сделал так называемый президент – это правовой нонсенс, это манипулирование свободой людей, это попрание закона, это торговля людьми. Если в ближайшие дни так называемый президент не выпустит остальных политзаключенных, которые в тюрьме по абсолютно той же статье, это станет еще одной иллюстрацией того, что Бидзина Иванишвили, «Грузинская мечта», её президент используют законодательство Грузии для личных интересов, и это будет еще одним наглядным примером для мира, для демократического мира, что мы должны как можно быстрее удалить этих людей от власти", - привело его слова издание.

Уголовное дело было возбуждено по статье 349 УК Грузии ("Невыполнение требования временной следственной комиссии парламента"), предусматривающей до года лишения свободы. По нему в июне-июле были приговорены к тюремным срокам восемь оппозиционеров 2 . Лидеры правящей "Грузинской мечты" связали тюремное заключение оппозиционных политиков с их отказом признать легитимность парламента.

В свою очередь Бадри Джапаридзе после выхода из тюрьмы подтвердил решение участвовать в выборах. "Я уважаю позицию всех оппозиционеров. Мы приняли решение после тщательного обдумывания и взвешивания всех факторов. Конечно, мы не стали менять это решение, из-за которого нас посадили в тюрьму. Соответственно, мы остаемся приверженными этому решению и считаем, что все, что может принести европейское будущее страны, мирные уличные демонстрации, каждый человек имеет право на бойкот, никто не может этому помешать, но в то же время мы не должны разочаровывать сотни тысяч оппозиционных людей, избирателей, которые придут на выборы 4 октября. Они должны увидеть, что европейские партии готовы бороться за защиту их голосов", - цитирует оппозиционера издание.

Представители оппозиции призвали лидеров "Лело" отказаться от участия в выборах

Среди основных оппозиционных групп только коалиция «Лело - Сильная Грузия» и партия «Гахария - за Грузию» планируют участвовать в муниципальных выборах. Другие оппозиционные партии назвали октябрьские выборы «спецоперацией» по укреплению власти «Грузинской мечты», сообщило 5 сентября JAMnews.

Издание также опубликовало комментарии представителей оппозиции относительно помилования политиков. Так, Элене Хоштария из «Коалиции за перемены» призвала освобожденных оппозиционеров бойкотировать выборы.

Я с нетерпением жду этого правильного решения от «Лело»

"Неважно, что задумала «Грузинская мечта», главное — как на это отреагирует реальная оппозиция. Я хочу обратиться к Мамуке и Бадри со всей душой и уважением в день их освобождения, чтобы они приняли единственно правильное решение — не для коалиции и не для меня, а для страны. Решение выйти из этой неправильной, несуществующей российской спецоперации [выборов] и вернуться к общей, принципиальной, несотрудничающей, неподчиняющейся борьбе сопротивления. Это усилит эту борьбу. Это будет единственно правильным решением для «Лело», для всей оппозиции, для всех активистов и, самое главное, для нашей страны. Я с нетерпением жду этого правильного решения от «Лело»", - заявила она.

Нужно прекратить помогать режиму обманывать грузинский народ

Аналогичный призыв озвучила представитель партии «Федералисты» Тамар Черголеишвили. "Мы призываем «Лело» вернуться на рациональный путь единства и нанести удар Бидзине Иванишвили туда, где у него болит. Совершенно ясно, что ему нужна легитимность фарса под названием «выборы в органы самоуправления». Поэтому нужно прекратить помогать режиму обманывать грузинский народ и не участвовать в выборах, тем самым объединив оппозиционное общество", - приводятся в публикации ее слова.

Напомним, в феврале в Грузии начала работу парламентская комиссия по изучению "преступлений режима" Михаила Саакашвили в 2003-2012 годах. Комиссия намерена доказать, что "Пятидневную войну" в 2008 году инициировал третий президент Грузии.

Дело о неявке на заседания комиссии парламента стало эпизодом репрессий в отношении неугодных властям политиков, заявили представители оппозиции.

Уголовное преследование оппозиционеров происходит на фоне акций протеста, которые происходят в Тбилиси с 28 ноября 2024 года. Активисты ежедневно выходят к парламенту Грузии и перекрывают проспект Руставели. Они требуют освободить арестованных сторонников евроинтеграции и назначить новые парламентские выборы.

Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".