Суд в Тбилиси отказался удовлетворить иски оппозиции о выборах

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Тбилисский городской суд оставил без удовлетворения 11 исков оппозиции и Ассоциации молодых юристов Грузии с требованием не признавать итоги выборов из-за нарушения тайны голосования.

Как писал "Кавказский узел", суд в Тетрицкаро признал недействительными итоговые протоколы голосования с 30 избирательных участков на парламентских выборах в районах Цалка и Тетрицкаро. Также суд в Гори потребовал пересчитать голоса избирателей. Центризбирком Грузии заявил о намерении обжаловать эти решения о признании протоколов недействительными и подал апелляцию на решение суда в Гори, обязавшего пересчитать бюллетени. Наблюдательная миссия "Мой голос" заявила о включенности Центризбиркома Грузии в фальсификацию результатов парламентских выборов. 6 ноября апелляционный суд отменил решение о пересчете голосов на 15 участках в Гори и отказался удовлетворить иски ISFED. 7 ноября было отменено решение суда района Тетрицкаро, признавшего нарушение тайны голосования на выборах, и не удовлетворил иски наблюдателей. Суд в Кутаиси также оставил без удовлетворения все иски миссии наблюдателей "Мой голос". В избиркомы Грузии поступило более тысячи жалоб на нарушения, из них полностью или частично удовлетворены 167 жалоб. Лидеры оппозиции подчеркнули необходимость проведения международного расследования, регулярно в Грузии проходят акции протеста с требованием не признавать итоги голосования.

Оге Боркгревинг, старший советник Норвежского Хельсинкского комитета, возглавлявший миссию НХК в Грузии во время голосования на парламентских выборах 26 октября, назвал легитимным требование коалиции "Мой голос" отменить результаты выборов на 1131 участке в отношении 417 тысяч избирателей. "Грузинские наблюдатели за выборами проделали профессиональную и серьезную работу по сбору доказательств фальсификаций выборов, и мы поддерживаем их требование", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Тбилисский городской суд оставил без удовлетворения 11 исков оппозиции и НПО, требующих признать недействительными итоговые протоколы окружных комиссий. Коалиции «Единство – Национальное движение» и «Сильная Грузия», а также «Ассоциация молодых юристов Грузии» утверждали, что прозрачные бюллетени нарушают тайну голосования.После 13-часового заседания судья Ивери Абашидзе признал жалобы необоснованными, сообщило сегодня JamNews.

Всего истцами было подано 11 ходатайств. Из них семь от коалиции "Единство — Национальное движение", три от Ассоциации молодых юристов Грузии и одно от "Сильной Грузии".

Представитель Центризбиркома, руководитель юридической службы ЦИК Георгий Сантуриани не согласился ни с одной из жалоб. Судья каждый раз разделял позицию Сантуриани и не удовлетворил ни одно из требований истцов. Его объяснение почти во всех случаях было одинаковым – в качестве причины он назвал «необоснованность». Сами представители Центризбиркома никаких предложений на заседании не выдвигали, проинформировала сегодня "Нетгазети".

Напомним, выборы в парламент Грузии прошли 26 октября. Оппозиционеры отказались признавать итоги выборов и заявили, что будут бойкотировать работу парламента. Отказалась признать итоги выборов и президент Саломе Зурабишвили.

28 октября жители Грузии, не согласные с результатами выборов, вышли на акцию протеста в центре Тбилиси и перекрыли проспект Руставели. Участники акции оппозиции потребовали провести новые выборы под эгидой международной избирательной ассоциации.

"Кавказским узлом" подготовлены справки "Парламентские выборы в Грузии" и "Программы ведущих оппозиционных партий Грузии". Материалы о парламентских выборах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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