Дети из волгоградского хутора лишились возможности посещать школу

15 октября 2023, 23:51

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Школьный автобус с начала учебного года перестал возить детей из расположенного в Волгоградской области хутора Свиридовскоий в школу, расположенную в хуторе Ближнеосиновский, которая находится в 8 км. Причиной стало увольнение водителя школьного автобуса, замену которому никак не могут найти.

По словам местных жителей, раньше из Свиридовского в Ближнеосиновский школьный автобус возил 15 детей, но сейчас детей школьного возраста на хуторе осталось шестеро. Остальных родственники отправили жить в места, где есть школы. Остались в тех семьях, у кого нет возможности отправить детей к родственникам в другие населенные пункты.

"Мои дети, а у меня их двое, сидят дома уже полтора месяца. У меня нет личного транспорта, поэтому сам их возить не могу. Нанимать частника очень дорого. Просят 1 тысячу рублей на дорогу туда и обратно. Это в день. Откуда я такие деньги возьму? Что делать, не знаем", - рассказал местный житель Сергей Говорухин, слова которого сегодня приводит издание V102.

Власти проблему признают, но решить пока не смогли.

"Районная администрация занимается, а мы помогаем. Прежний водитель, ему 65 лет, ушел на пенсию, а замену найти ему не можем", - приводит издание слова заместителя главы сельского поселения Веры Родиной.

Директор Ближнеосиновской школы Мария Чернова пояснила, что организовать дистанционное обучение в данной ситуации не получится, так как в хуторе Свиридовский нет Интернета.

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