Главная   /   Лента новостей
07:32, 31 января 2026

Военнослужащий осужден в Нальчике за самовольный уход из части

Военный покидает часть. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Нальчике приговорил к году колонии Аскера Джалалова, признав его виновным в самовольном оставлении части во время мобилизации.

Как писал "Кавказский узел", 24 сентября 2022 года в УК РФ были введены части 2.1, 3.1 и 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации. Поправками предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет. Ужесточение законодательства после объявления мобилизации привело к более суровым приговорам за отсутствие в воинской части или дезертирство.

Российские военнослужащие. Фото: https://function.mil.ru
23:48 04.01.2023
Мобилизация лишила контрактников с юга России возможности уволиться
Иски военнослужащих, которые добиваются увольнения в связи с окончанием срока контракта, гарнизонные суды на юге России отказываются удовлетворять, ссылаясь на указ о мобилизации. 

Военнослужащий Джалалов признан виновным по части 3.1 статьи 337 УК РФ , сообщает на своей странице во "ВКонтакте" Нальчикский гарнизонный военный суд.

По данным суда, Джалалов без уважительных причин "15 октября 2025 г. в период мобилизации" не явился в воинскую часть.

Проводил время по своему усмотрению

"10 ноября 2025 г. Джалалов прибыл к месту службы и приступил к исполнению служебных обязанностей, а с 15 октября до 10 ноября 2025 г. проводил время по своему усмотрению по месту своего жительства", - говорится в сообщении.

Подсудимый признал вину "и высказал сожаление о содеянном". "Джалалову назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год в исправительной колонии общего режима. Осужденный взят под стражу в зале суда", - отмечается в публикации.

Имя осужденного пресс-служба суда не указала. Согласно карточке дела на сайте суда, обновленной в ночь на 31 января, подсудимый – Аскер Джалалов. Дело поступило в суд 22 января, и на первом же заседании, 28 января, был вынесен приговор.

Напомним, 21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября того же года министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина.

При этом еще 12 декабря 2023 года военный суд в Майкопе в приговоре мобилизованному, оставившему часть в июне 2023 года, подчеркнул, что "в Российской Федерации объявлена частичная мобилизация, которая в период совершения преступления не была окончена".

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

