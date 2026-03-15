Житель Кабардино-Балкарии осужден за уход из воинской части

Суд приговорил к пяти годам колонии жителя Урванского района Вячеслава Афанасенко, признав его виновным в самовольном оставлении части во время мобилизации.

Как писал "Кавказский узел", 24 сентября 2022 года в УК РФ были введены части 2.1, 3.1 и 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации. Поправками предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет. Ужесточение законодательства после объявления мобилизации привело к более суровым приговорам за отсутствие в воинской части или дезертирство.

Военнослужащий по фамилии Афанасенко 13 марта был признан виновным по части 5 статьи 337 УК РФ (предусматривает от пяти до 10 лет лишения свободы), сообщил на своей странице во "ВКонтакте" Нальчикский гарнизонный военный суд.

По данным суда, Афанасенко без уважительных причин "27 июля 2025 г. в период мобилизации" самовольно оставил воинскую часть.

"20 января 2026 г. Афанасенко был задержан по месту жительства в с. Псынабо [Урванского района. – Прим. "Кавказского узла"] сотрудником полиции, а с 27 июля 2025 г. до 20 января 2026 г. Афанасенко проводил время по своему усмотрению по месту своего жительства", - говорится в публикации.

В суде Афанасенко полностью признал вину "и высказал сожаление о содеянном". "В то же время при назначении наказания суд принял во внимание фактические обстоятельства дела, связанные с периодом уклонения Афанасенко от военной службы, характер и степень общественной опасности содеянного подсудимым, который совершил тяжкое преступление против военной службы", - отмечается в сообщении.

Подсудимый приговорен к пяти годам колонии общего режима. "Осужденный взят под стражу в зале суда и помещен в следственный изолятор", - сообщил суд.

Имя осужденного пресс-служба суда не указала. Согласно карточке дела на сайте суда, подсудимый – Вячеслав Афанасенко. Дело поступило в суд 4 марта, и на первом же заседании был вынесен приговор.

Напомним, 21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября того же года министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина.

При этом еще 12 декабря 2023 года военный суд в Майкопе в приговоре мобилизованному, оставившему часть в июне 2023 года, подчеркнул, что "в Российской Федерации объявлена частичная мобилизация, которая в период совершения преступления не была окончена".