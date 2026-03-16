18:15, 16 марта 2026

Защита через суд добивается от Генпрокуратуры сведений о задержании Халилова в ОАЭ

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Адвокаты застройщика из Кабардино-Балкарии Андзора Халилова в суде заявили ходатайство об истребовании из Ген прокуратуры сведений о том, что в связи с экстрадицией Халилова из ОАЭ, он был там задержан на два месяца. Подтверждение этого поможет доказать неправомерность привлечения Халилова по статье о финансировании терроризма.

Как писал "Кавказский узел", обвинение против застройщика из Кабардино-Балкарии Андзора Халилова, арестованного после депортации в Россию из ОАЭ, основано на показаниях свидетеля Карданова, которого сам обвиняемый называет вымышленным. Другой фигурант дела о сборе денег для боевиков также отрицает обвинения. На заседании в Верховном суде Кабардино-Балкарии по рассмотрению апелляционной жалобы защиты на решение об аресте Андзора Халилова, находящийся в СИЗО застройщик заявил, что "не прятался и не убегал". Защита считает, что дело по статье о финансировании терроризма должно быть прекращено.

В конце декабря 2025 года силовики отчитались о депортации в Россию мужчины, обвиненного в Кабардино-Балкарии по делам о мошенничестве на 21 миллион рублей и содействии террористической деятельности. Согласно версии силовиков, в 2018 году он перечислял деньги участнику международной террористической организации, а в 2023-2024 годах присвоил деньги жителей Нальчика по фиктивным договорам доверительного управления имуществом. После этого обвиняемый покинул Россию; в январе 2025 года его объявили в международный розыск, а в марте задержали в ОАЭ.

В Верховном суде Кабардино-Балкарии 10 марта состоялось очередное заседание по делу застройщика Анзора Халилова.

Адвокат Вячеслав Блажко рассказал, что на последнем заседании защита заявила ходатайство об истребовании из Генеральной прокуратуры сведений о том, что в связи с экстрадицией Халилова из ОАЭ, он был там задержан  на два месяца. Эти два месяца, по мнению защиты, должны быть включены в срок задержания. Таких сведений у следствия нет. Следствие об этом запросило Генеральную прокуратуру, но ответ пока не поступил.

"Но в распоряжение защиты от арабских коллег поступили два документа. Это решение министра юстиции ОАЭ об экстрадиции Халилова, а также справка о периоде его задержания на территории ОАЭ в течение более двух месяцев", - сообщил он корреспонденту "Кавказского узла".

Адвокат выразил надежду, что с помощью суда защита добьется объективной информации от Генпрокуратуры о причинах и сроках задержания Халилова.

"Мы будем настаивать на том, чтобы этот срок был включен в период задержания", - сказал Вячеслав Блажко.

Он подчеркнул, что это хороший задел на будущее, потому что защита намерена доказывать, что пределы уголовной ответственности Халилова установлены пунктом 15 договора между Россией и ОАЭ.

Застройщик из Нальчика отрицает обвинение в содействии боевикам "Имарата Кавказ"*

«Это значит, что гражданин был затребован к выдаче РФ за совершение определенного преступления – о незаконном привлечении средств дольщиков -  и ни за какие другие преступления он привлечен и  осужден быть не может. Что касается обвинения в финансировании терроризма, находящаяся в производстве  УФСБ  по КБР – в соответствии с гарантиями, предусмотренными договором между РФ в лице Генпрокуратуры и ОАЭ, не привлекать его по каким либо другим делам, дело в этой части должно быть прекращено», - заявил адвокат.

Статья 15 Договора между Российской Федерацией и Объединёнными Арабскими Эмиратами о выдаче (подписан в г. Абу-Даби 25 ноября 2014 года) называется «Правило конкретности».
Согласно этому пункту, лицо, выданное в соответствии с Договором, не может быть заключено под стражу, подвергнуто уголовному судопроизводству или наказанию на территории запрашивающей Стороны, а также выдано третьему государству за преступление, совершённое до его выдачи, не являющееся преступлением, в связи с которым это лицо было выдано.

Защита, по его словам, в ожидании, что ответит Генпрокуратура.

Андзор Халилов известен как один из самых крупных застройщиков Кабардино-Балкарии. Летом 2024 года его супруга была среди родителей выпускников нальчикской школы, которые не встали с кресел во время исполнения гимна России на выпускном. Тогда силовики составили административные протоколы на девять человек, по крайней мере восемь из них были оштрафованы на три тысячи рублей каждый.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Против Халилова свидетельствует некий секретный свидетель под вымышленной фамилией «Карданов».

В настоящее время Халилов содержится в Нальчикском СИЗО.

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Иранские беспилотники атаковали Азербайджан
Чеченцы Дагестана почтили память жертв сталинских репрессий
Кадыров показал видео с сыном Адамом
Алаудинов заступился за свою книгу после обвинений в ереси
Рыба гибнет, дети болеют: конфликт вокруг завода в Дагестане
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
