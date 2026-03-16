Защита через суд добивается от Генпрокуратуры сведений о задержании Халилова в ОАЭ

Адвокаты застройщика из Кабардино-Балкарии Андзора Халилова в суде заявили ходатайство об истребовании из Ген прокуратуры сведений о том, что в связи с экстрадицией Халилова из ОАЭ, он был там задержан на два месяца. Подтверждение этого поможет доказать неправомерность привлечения Халилова по статье о финансировании терроризма.

Как писал "Кавказский узел", обвинение против застройщика из Кабардино-Балкарии Андзора Халилова, арестованного после депортации в Россию из ОАЭ, основано на показаниях свидетеля Карданова, которого сам обвиняемый называет вымышленным. Другой фигурант дела о сборе денег для боевиков также отрицает обвинения. На заседании в Верховном суде Кабардино-Балкарии по рассмотрению апелляционной жалобы защиты на решение об аресте Андзора Халилова, находящийся в СИЗО застройщик заявил, что "не прятался и не убегал". Защита считает, что дело по статье о финансировании терроризма должно быть прекращено.

В конце декабря 2025 года силовики отчитались о депортации в Россию мужчины, обвиненного в Кабардино-Балкарии по делам о мошенничестве на 21 миллион рублей и содействии террористической деятельности. Согласно версии силовиков, в 2018 году он перечислял деньги участнику международной террористической организации, а в 2023-2024 годах присвоил деньги жителей Нальчика по фиктивным договорам доверительного управления имуществом. После этого обвиняемый покинул Россию; в январе 2025 года его объявили в международный розыск, а в марте задержали в ОАЭ.

В Верховном суде Кабардино-Балкарии 10 марта состоялось очередное заседание по делу застройщика Анзора Халилова.

Адвокат Вячеслав Блажко рассказал, что на последнем заседании защита заявила ходатайство об истребовании из Генеральной прокуратуры сведений о том, что в связи с экстрадицией Халилова из ОАЭ, он был там задержан на два месяца. Эти два месяца, по мнению защиты, должны быть включены в срок задержания. Таких сведений у следствия нет. Следствие об этом запросило Генеральную прокуратуру, но ответ пока не поступил.

"Но в распоряжение защиты от арабских коллег поступили два документа. Это решение министра юстиции ОАЭ об экстрадиции Халилова, а также справка о периоде его задержания на территории ОАЭ в течение более двух месяцев", - сообщил он корреспонденту "Кавказского узла".

Адвокат выразил надежду, что с помощью суда защита добьется объективной информации от Генпрокуратуры о причинах и сроках задержания Халилова.

"Мы будем настаивать на том, чтобы этот срок был включен в период задержания", - сказал Вячеслав Блажко.

Он подчеркнул, что это хороший задел на будущее, потому что защита намерена доказывать, что пределы уголовной ответственности Халилова установлены пунктом 15 договора между Россией и ОАЭ.

«Это значит, что гражданин был затребован к выдаче РФ за совершение определенного преступления – о незаконном привлечении средств дольщиков - и ни за какие другие преступления он привлечен и осужден быть не может. Что касается обвинения в финансировании терроризма, находящаяся в производстве УФСБ по КБР – в соответствии с гарантиями, предусмотренными договором между РФ в лице Генпрокуратуры и ОАЭ, не привлекать его по каким либо другим делам, дело в этой части должно быть прекращено», - заявил адвокат.

Статья 15 Договора между Российской Федерацией и Объединёнными Арабскими Эмиратами о выдаче (подписан в г. Абу-Даби 25 ноября 2014 года) называется «Правило конкретности». Согласно этому пункту, лицо, выданное в соответствии с Договором, не может быть заключено под стражу, подвергнуто уголовному судопроизводству или наказанию на территории запрашивающей Стороны, а также выдано третьему государству за преступление, совершённое до его выдачи, не являющееся преступлением, в связи с которым это лицо было выдано.

Защита, по его словам, в ожидании, что ответит Генпрокуратура.

Андзор Халилов известен как один из самых крупных застройщиков Кабардино-Балкарии. Летом 2024 года его супруга была среди родителей выпускников нальчикской школы, которые не встали с кресел во время исполнения гимна России на выпускном. Тогда силовики составили административные протоколы на девять человек, по крайней мере восемь из них были оштрафованы на три тысячи рублей каждый.

Против Халилова свидетельствует некий секретный свидетель под вымышленной фамилией «Карданов».

В настоящее время Халилов содержится в Нальчикском СИЗО.