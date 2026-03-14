Военнослужащий из Нарткалы получил срок за уклонение от службы

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военный суд в Нальчике приговорил к пяти годам колонии Дмитрия Куща, признав его виновным в самовольном оставлении части в период мобилизации.

Как писал "Кавказский узел", 24 сентября 2022 года в УК РФ были введены части 2.1, 3.1 и 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации. Поправками предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет. Ужесточение законодательства после объявления мобилизации привело к более суровым приговорам за отсутствие в воинской части или дезертирство.

Военнослужащий по фамилии Кущ 12 марта был признан виновным по части 5 статьи 337 УК РФ (предусматривает от пяти до 10 лет лишения свободы), сообщил на своей странице во "ВКонтакте" Нальчикский гарнизонный военный суд.

По данным суда, Кущ без уважительных причин "19 августа 2025 г. в период мобилизации" не явился в воинскую часть, дислоцированную в Волгоградской области.

"3 ноября 2025 г. Кущ в г. Нарткале обнаружен сотрудниками полиции, а с 19 августа до 3 ноября 2025 г. Кущ проводил время по своему усмотрению по месту своего жительства", - говорится в публикации.

В суде Кущ признал вину полностью. "При назначении наказания подсудимому суд учел влияние назначенного наказания на исправление Куща, который осознал противоправность своего деяния, правдиво рассказал о нем и высказал сожаление о содеянном", - отмечается в сообщении.

Подсудимый приговорен к пяти годам лишения свободы. "Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке", - сообщил суд.

Имя осужденного пресс-служба суда не указала. Согласно карточке дела на сайте суда, подсудимый – Дмитрий Кущ. Дело поступило в суд 2 марта, и на первом же заседании был вынесен приговор.

Напомним, 21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября того же года министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина.

При этом еще 12 декабря 2023 года военный суд в Майкопе в приговоре мобилизованному, оставившему часть в июне 2023 года, подчеркнул, что "в Российской Федерации объявлена частичная мобилизация, которая в период совершения преступления не была окончена".