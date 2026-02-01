Чиновники попали под следствие после разрушения памятника в Нальчике

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Представители властей в Нальчике проявили халатность, допустив частичное разрушение памятника участникам Великой Отечественной войны, предположило следствие. Облицовка мемориала повреждена в результате холодов, а реставрация проводится после зимы, заявила мэрия.

Уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность) возбуждено в связи с частичным разрушением мемориала защитникам Нальчика, погибшим в годы Великой Отечественной войны, сообщило 31 января управление СКР по Кабардино-Балкарии.

"По версии следствия, мемориал, расположенный в сквере неподалеку от улицы Толстого в городе Нальчике, вследствие необеспечения ответственными должностными лицам органов власти его сохранности и в отсутствие проведения своевременной реставрации, частично обрушился", - говорится в публикации на сайте ведомства.

С участием криминалистов проведен осмотр мемориала, изъята документация и назначены судебные экспертизы, отметило ведомство, не указав, есть ли в деле конкретные подозреваемые.

Часть 1 статьи 293 УК РФ предусматривает штраф до 120 тысяч рублей, либо до 360 часов обязательных работ, либо до года исправительных работ, либо до трех месяцев ареста.

Администрация Нальчика не прокомментировала заявление СКР, но сообщила поздно вечером 31 января, что облицовка памятника разрушилась "в результате атмосферного и температурного воздействия".

Специалисты администрации ежегодно "после завершения зимнего периода" составляют ведомость объема работ по всем памятникам города, локально-сметный расчет "с целью приведения в соответствие памятников ВОВ", подчеркнула мэрия в своем телеграм-канале.

"Первичный осмотр памятника нальчанам, погибшим в Великой Отечественной войне, показал, что частичное разрушение облицовки произошло в результате циклического расширения и сжатия материалов, которое привело к образованию трещин и разрушению защитных слоёв", - говорится в публикации.

По этому памятнику сейчас готовится локально-сметный расчет, отмечается в сообщении. "При наступлении благоприятных погодных условий будут проведены реставрационные работы", - заверила мэрия.

По состоянию на 11.00 мск, под публикацией администрации не размещено ни одного комментария, хотя возможность оставлять комментарии включена.