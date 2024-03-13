Памятник павшим воинам в Прохладном. Стоп-кадр видео "Кавказского узла", https://www.youtube.com/watch?v=SSq_so6nKnE&t=62s

13 марта 2024, 00:20

Полиция установила участниц фото без штанов у памятника защитникам родины в Прохладном

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Установлены личности подростков, которые, приспустив брюки, сфотографировались у памятника погибшим в годы Великой Отечественной войны в Прохладном. С подростками и их родителями проводятся профилактические беседы, материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних, сообщило управление МВД по Кабардино-Балкарии.

Как писал "Кавказский узел", реставрация памятника погибшим в Великой Отечественной войне затянулась и была проведена некачественно, заявили жители Прохладного.

Сотрудники полиции МВД по Кабардино-Балкарской Республике при мониторинге сети Интернет обнаружили фотографию, на которой на фоне памятника в Прохладном запечатлены двое несовершеннолетних. Их личности установлены, ими оказались учащиеся одной из школ города. Прохладного.

"В настоящее время в установленном порядке проводятся профилактические мероприятия с подростками и их родителями. Собранные материалы направлены на Комиссию по делам несовершеннолетних местной администрации городского округа Прохладный. Как пояснила одна из девочек, она планировала разместить эту фотографию на своей странице в Интернете для привлечения большего числа подписчиков, не задумываясь о выбранном месте", - говорится в сообщении от 12 марта в Telegram-канале ведомства.

На снимке, который опубликовал 12 марта Mash Gor, две девочки стоят с голыми ногами, у памятника защитникам Родины, низко наклонив головы, их лиц не видно. Брюки приспущены на ботинки. Памятник находится у них за спиной.

Монумент с Вечным огнем в Прохладном посвящен командирам и курсантам Полтавского танкового училища, погибшим при обороне города в августе 1942 года. Из числа курсантов тогда погибли 87 человек, которые похоронены тут же, в братской могиле. Памятник установлен в центре города в декабре 1968 года. Его авторы - архитектор Р.И. Палагашвили и скульпторы З.Э.Озов и Ф.Б.Калмыков, сообщается на сайте "Патриотические проекты ОНФ".

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Примечание:

"Следком завершил расследование осквернения монумента "Родина-мать зовет!"", "Житель Кабардино-Балкарии обвинен в осквернении мемориала", "Жительница Владикавказа обвинена в осквернении могил".

Автор: "Кавказский узел"

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