Полиция установила участниц фото без штанов у памятника защитникам родины в Прохладном

13 марта 2024, 00:20

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Установлены личности подростков, которые, приспустив брюки, сфотографировались у памятника погибшим в годы Великой Отечественной войны в Прохладном. С подростками и их родителями проводятся профилактические беседы, материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних, сообщило управление МВД по Кабардино-Балкарии.

Как писал "Кавказский узел", реставрация памятника погибшим в Великой Отечественной войне затянулась и была проведена некачественно, заявили жители Прохладного.

Сотрудники полиции МВД по Кабардино-Балкарской Республике при мониторинге сети Интернет обнаружили фотографию, на которой на фоне памятника в Прохладном запечатлены двое несовершеннолетних. Их личности установлены, ими оказались учащиеся одной из школ города. Прохладного.

"В настоящее время в установленном порядке проводятся профилактические мероприятия с подростками и их родителями. Собранные материалы направлены на Комиссию по делам несовершеннолетних местной администрации городского округа Прохладный. Как пояснила одна из девочек, она планировала разместить эту фотографию на своей странице в Интернете для привлечения большего числа подписчиков, не задумываясь о выбранном месте", - говорится в сообщении от 12 марта в Telegram-канале ведомства.

На снимке, который опубликовал 12 марта Mash Gor, две девочки стоят с голыми ногами, у памятника защитникам Родины, низко наклонив головы, их лиц не видно. Брюки приспущены на ботинки. Памятник находится у них за спиной.