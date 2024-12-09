Азербайджанский оппозиционер Гасанов прекратил голодовку

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Осужденный в Азербайджане оппозиционер Эльнур Гасанов прекратил голодовку после того, как близкие погибших военных убедили руководство Пенитенциарной службы перевести Гасанова из тесной камеры изолятора в колонию.

Как писал "Кавказский узел", член партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Эльнур Гасанов 3 декабря объявил голодовку в изоляторе, требуя разрешения на встречи с близкими без стеклянной перегородки и своего перевода в исправительное учреждение. После решения апелляционного суда осужденного должны перевести в исправительное учреждение. Однако Гасанов более двух месяцев остается в тесной камере СИЗО, тогда как в исправительном учреждении он имел бы возможность передвигаться по территории, пояснил его адвокат.

Эльнур Гасанов был задержан 28 ноября 2023 года в Баку и обвинен в хранении наркотиков. Это произошло после того, как он опубликовал в соцсети видеоролик с критикой дорожной полиции. Активист заявил о своей невиновности. 2 августа ему был вынесен приговор, а 25 сентября апелляционный суд оставил приговор в силе. В партии назвали дело Гасанова сфабрикованным, а его уголовное преследование – политически мотивированным. Правозащитники признали его политзаключенным.

Сегодня Эльнур Гасанов сообщил по телефону, что прекратил голодовку, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы ПНФА Тезехан Мираламли.

По словам Мираламли, в связи с голодовкой Гасанова группа людей, чьи близкие погибли за суверенитет Азербайджана, 6 декабря обратилась в Пенитенциарную службу. "У Эльнура брат погиб во второй Карабахской войне. Он член семьи шехида (человека, погибшего за суверенитет Азербайджана) и поддерживал всегда связи с другими семьями шехидов. Эльнур активно участвовал в акции с требованием перезахоронения погибших воинов на второй Аллее шехидов Баку и снискал уважение родителей других шехидов. Поэтому они всегда его поддерживают, ходатайствуют за него. Вот и в этот раз представители семей шехидов 6 декабря пошли в Пенитенциарную службу. Их принял начальник управления по оперативному режиму Фикрет Гафаров. Вечером того же дня Эльнура перевели в колонию № 2", - рассказал он.

Эльнур Гасанов, жаловавшийся на пытки после задержания, 25 мая объявил сухую голодовку в знак протеста, когда не вошел в список помилованных президентом заключенных. На седьмые сутки он прекратил ее по просьбе соратников, которые подали ходатайство об освобождении активиста под их поручительство. 14 июня в суде Гасанов рассказал, что был избит конвоирами в здании суда. 21 июня он предпринял в СИЗО попытку суицида, но врачи вовремя оказали ему помощь.

Что касается требования Эльнура Гасанова о встречах с близкими не через перегородку, то администрация колонии заверила Гасанова, что после соблюдения формальностей с приемом в новую колонию на этой неделе ему "будут давать живые встречи с кем пожелает", отметил Мираламли.

"Дело в том, что у Эльнура старая больная бабушка, которая не может ходить в колонию. Еще у него есть сводный брат, который часто в командировках. Поэтому к нему могут ходить товарищи по партии и представители семей шехидов, и Эльнура заверили, что никаких препятствий для встреч с желаемыми лицами нет. Эльнур обо всем этом рассказал мне сегодня по телефону и сказал, что прекращает голодовку", - сказал Мираламли.

По его словам, в результате голодовки самочувствие Гасанова ухудшилось. «Оказывается он вновь держал сухую голодовку. Поэтому за эти дни он ослаб, голос его звучал приглушенно», - отметил Мираламли.

Он оценил условия в колонии № 2 как «более-менее приемлемые». «В отличие от СИЗО, где заключенные целый день содержатся в камерах, в колонии они имеют больше свободы, возможности передвижения по территории учреждения», - сказал Мираламли.

Адвокат Гасанова Немат Керимли подтвердил корреспонденту "Кавказского узла", что активист переведен в колонию. Защитник также сказал, что в ближайшее время в Верховный суд будет подана кассационная жалоба на приговор.

Представитель Пенитенциарной службы не подтвердил и не опроверг сведения о голодовке Гасанова и его переводе в колонию. «Об изменениях места содержания заключенных информируются только их близкие родственники», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

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