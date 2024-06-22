Эльнур Гасанов попытался совершить самоубийство в СИЗО

22 июня 2024, 09:21

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Активист партии Народного фронта Азербайджана Эльнур Гасанов, арестованный по делу о наркотиках, попытался совершить самоубийство в СИЗО, однако врачи вовремя оказали ему помощь, рассказал адвокат.

Как информировал "Кавказский узел", 30 мая при рассмотрении в суде жалобы Эльнура Гасанова на пытки после задержания активист заявил, что с 25 мая проводит сухую голодовку. Гасанов требует освобождения и протестует против того, что не вошел в список заключенных, помилованных президентом 25 мая. На седьмые сутки он прекратил сухую голодовку в бакинском изоляторе по просьбе соратников, которые подали ходатайство об освобождении активиста под их поручительство. 14 июня в суде Гасанов рассказал о побоях после предыдущего заседания в здании суда со стороны конвоиров. Судья проигнорировал заявление, чем вызвал возмущение соратников Гасанова. В ответ судья стал их по одному удалять, а потом вовсе прервал заседание и объявил перерыв до 2 августа.

Эльнур Гасанов был задержан 28 ноября 2023 года в Баку и обвинен в хранении наркотиков. Это произошло после того, как он опубликовал в соцсети видеоролик с критикой дорожной полиции. Активист заявил о своей невиновности. В партии назвали дело Гасанова сфабрикованным, а его уголовное преследование – политически мотивированным. Правозащитники признали его политзаключенным.

Эльнур Гасанов 21 июня в Бакинском СИЗО-1 предпринял попытку самоубийства. Инцидент произошел в санитарно-медицинской части, сообщил его адвокат Немат Керимли. "После вмешательства врачей угроза жизни миновала", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Врачи вовремя оказали медпомощь Гасанову

До этого инцидента активист семь дней проводил сухую голодовку, добавил адвокат. "Это была третья его сухая голодовка за последние два месяца. В общей сложности он голодал 23 дня. В этот раз Эльнур протестовал против незаконного ареста, необоснованного затягивания судебного процесса, избиения его в здании суда конвоирами. Эльнур прекратил голодовку по просьбе руководства ПНФА, членов семей шехидов (шехид – человек, погибший за суверенитет Азербайджана)", – сказал адвокат.

Соратники Гасанова по партии Народного фронта Азербайджана осуждают его преследование и доведение до отчаянного шага, отметил руководитель пресс-службы ПНФА Натиг Адилов.

"Гасанова уже седьмой месяц необоснованно, бездоказательно содержат в тюрьме. Чтобы добиться справедливости ему приходится жертвовать собой. Ему давали обещания решить вопрос с освобождением, но каждый раз не выполняли. И он, доведенный до отчаяния, пытался уйти из жизни. Зная характер Эльнура, мы опасаемся, что он вновь может предпринять опасные для его жизни действия. Если что-то с ним случится, то это будет на совести государства и власти", – сказал Адилов корреспонденту "Кавказского узла".

"Кавказский узел" пока не располагает комментарием Пенитенциарной службы Азербайджана. Пресс-служба ведомства не ответила на направленные вопросы.

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