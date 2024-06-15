Соратники Эльнура Гасанова заявили о необоснованном затягивании судебного процесса

15 июня 2024, 03:55

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Активист партии Народного фронта Азербайджана Эльнур Гасанов рассказал в суде о побоях со стороны сотрудников пенитенциарной службы. Судья проигнорировал заявление, чем вызвал возмущение соратников Гасанова. В ответ судья стал их по одному удалять, а потом вовсе прервал заседание и объявил перерыв до 2 августа.

Как писал "Кавказский узел", 30 мая при рассмотрении в суде жалобы Эльнура Гасанова на пытки после задержания активист заявил, что с 25 мая проводит сухую голодовку. Гасанов требует освобождения и протестует против того, что не вошел в список заключенных, помилованных президентом 25 мая, сообщил адвокат. На седьмые сутки он прекратил сухую голодовку в бакинском изоляторе по просьбе соратников, которые подали ходатайство об освобождении активиста под их поручительство.

Член партии Народного фронта Азербайджана Эльнур Гасанов уже проводил сухую голодовку с 18 по 25 апреля. Он завершил акцию по настоянию соратников и после того, как ему были возвращены изъятые записи его выступления в суде. Через руководство изолятора Гасанову были предоставлены заверения, что судебный процесс по его делу будет объективным, сообщили в ПНФА. 31 мая в Бакинском суде по тяжким преступлениям прошло заседание по делу Гасанова, на нем дали показания два оперативника, участвовавших в его задержании.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям по тяжким преступлениям 14 июня состоялось очередное заседание по делу активиста партии народного фронта Азербайджана Эльнура Гасанова.

В начале заседания Гасанов сообщил, что после предыдущего судебного заседания был избит сотрудниками пенитенциарной службы в здании суда, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы партии Народного фронта Азербайджана Тезехан Мираламли.

«Эльнур сказал, что сотрудники применили против него силу из-за того, что он выразил возмущение тем, что они не пустили в зал его сторонников. Причем Эльнур подвергся насилию несмотря на то, что в те дни проводил сухую голодовку», - отметил Мираламли.

Однако, по его словам, председательствующий судья Джавид Гусейнов оставил его заявление без внимания и продолжил процесс.

Далее судья объявил о начале исследования документов дела. «В этот момент Эльнур Гасанов обратил внимание судьи на то, что он в наручниках. После этого судья велел конвоирам снять наручники. Они сняли наручники сзади и надели их спереди. Судья вновь сделал замечание конвоирам и велел вовсе снять наручники. Но члены нашей партии в зале сочли, что судья демонстрирует «показную принципиальность». Советник председателя ПНФА Мамед Ибрагим напомнил судье, что несколько минут назад он проигнорировал заявление Гасанова о побоях со стороны конвоиров после предыдущего заседания. Он призвал судьи не создавать видимость объективности, а действительно справедливо рассматривать дело и освободить невиновного человека. Это вызвало гневную реакцию судьи и он удалил Мамеда Ибрагима из зала. В ответ другие члены нашей партии стали выражать возмущение действиями судьи. После чего судья Гусейнов удалил члена ПНФА Гюльнару Рагимову, а вслед за ней еще несколько человек. А потом судья сказал, что вовсе прекращает заседание и объявляет перерыв до 26 июля, поскольку судьи уходят в отпуск. При этом прокурор сказал, что он в эту дату также будет в отпуске. После чего следующее судебное заседание было назначено на 2 августа», - рассказал Мираламли.

Судебный процесс и так необоснованно затягивался, а теперь еще откладывается почти на два месяца.

Он рассказал, что после сухой голодовки Гасанов выглядел совсем исхудавшим. «Это фактически признал и судья. Когда он велел конвоирам снять наручники, то сказал им, чего они вчетвером не смогут справиться с 50-килограммовым человеком, что держат его в наручниках. До ареста Эльнур весил 90 кг. Теперь вот так человека, за полтора месяца проведшего две сухие голодовки общей длительностью 15 суток, будут содержать под стражей в знойное лето еще два месяца. Судебный процесс и так необоснованно затягивался, а теперь еще откладывается почти на два месяца. Просто дело, в котором всего один фигурант, рассматривается судом с марта», - сказал активист.

Адвокат Немат Керимли подтвердил слова Мираламли о произошедшем в зале суда.

«Мы, сторона защиты настаивали, чтобы уже сегодня (14 июня) завершить процесс. Свидетели уже были заслушаны, документов там также не много. Закон допускает ускоренную процедуру заключительных выступлений сторон и вынесения приговор. К сожалению, судьи поступили иначе и вовсе объявили перерыв на процессе под предлогом отпуска, хотя ранее они говорили, что уйдут в отпуск с 24 июня. То есть, суд мог бы в крайнем случае перенести слушания на следующую неделю и завершить процесс. Теперь судебное следствие необоснованно затягивается», - сказал Керимли корреспонденту «Кавказского узла».

На вопрос, рассмотрел ли суд ходатайство группы семей шехидов освободить Гасанова по их личное поручительство, адвокат ответил отрицательно. «Суд вообще не принял ходатайство к рассмотрению, воспользовавшись пробелами в законодательстве. В УПК указано, что «личными поручителями могут выступать только заслуживающие доверия совершеннолетние граждане Азербайджана». Критерии понятия «заслуживающие доверие граждане» не раскрываются в законодательстве. Из-за расплывчатости формулировки на практике эта мера пресечения не применяется судами», - сказал адвокат.

Эльчин Исламов - представитель группы членов семей шехидов, которые хотели взять Гасанова под личное поручительство - выразил сожаление, что активиста не отпустили на свободу.

«Мы, группа членов семей шехидов просили освободить Эльнура. Мы убеждены, что Эльнур не будет скрываться. Еще больше мы верим в невиновность Эльнура. Мы все потеряли родных в войне. У Эльнура погиб брат. Мы вместе добивались перезахоронения наших родных на второй аллее Шехидов в Баку. На месте прежнего захоронения возникла угроза подтопления могил из-за поднятия грунтовых вод. Эльнур сыграл активную роль в этом, он давал интервью СМИ, обеспечивал нам поддержку общественности. Мы вместе добились решения вопроса. И сегодня в трудный момент мы солидарны с Эльнуром, мы переживаем за него. Мы и в СИЗО ходили к нему, когда он голодовку проводил. Меня приняло начальство, обещали содействие. Но, к сожалению, вопрос с освобождением Эльнура пока не решен», - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Исламов, который на войне потерял сына.

Гасанова преследуют по политическим мотивам, убежден член НПО «Линия защиты» Зафар Ахмедов.

Очевидно, что его арестовали из-за распространения видеоролика с критикой дорожной полиции и вообще МВД.

«Эльнур Гасанов - член партии Народного фронта. Вообще он человек с активной гражданской позицией. Если он стал свидетелем несправедливости, произвола, он обязательно предаст это огласке. Очевидно, что его арестовали из-за распространения видеоролика с критикой дорожной полиции и вообще МВД», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

25 ноября Гасанов распространил на своем аккаунте в Facebook* видео, на котором показывает различные части Баку с оживленным движением транспорта. Он утверждает, что дорожная полиция намеренно не ставит знаки на хорошо просматриваемых местах сверху, а расчерчивает их только на асфальте. Водители замечают указатели, когда уже совершили нарушения и полиция штрафует их. Гасанов утверждает, что сам также на днях столкнулся с необоснованным штрафом за «проезд на красном свете», хотя полиция не представила доказательства этого с уличной видеокамеры. Кроме того, накануне задержания он разместил фото начальника республиканской дорожной полиции, сопроводив его текстом «Есть ли на них управа» и присоединил к публикации теги страниц президента Азербайджана Ильхама Алиева, администрации президента, службы госбезопасности и генеральной прокуратуры.

Сотрудник Бакинского суда по тяжким преступлениям подтвердил факт проведения заседания по делу Гасанова. «Что происходило на процессе - мы не знаем. Информация о назначенной дате следующего заседания в секретариат суда еще не поступила», - сказал служащий суда корреспонденту "Кавказского узла".

Представители стороны обвинения оказались не доступны для комментариев.

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