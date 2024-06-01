Активист Гасанов прекратил голодовку в бакинском изоляторе

01 июня 2024, 19:44

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Эльнур Гасанов на седьмые сутки прекратил сухую голодовку в бакинском изоляторе по просьбе соратников, которые подали ходатайство об освобождении активиста под их поручительство.

Как писал "Кавказский узел", 30 мая при рассмотрении в суде жалобы Эльнура Гасанова на пытки после задержания активист заявил, что с 25 мая проводит сухую голодовку. Гасанов требует освобождения и протестует против того, что не вошел в список заключенных, помилованных президентом 25 мая, сообщил адвокат.

Член партии Народного фронта Азербайджана Эльнур Гасанов уже проводил сухую голодовку с 18 по 25 апреля. Он завершил акцию по настоянию соратников и после того, как ему были возвращены изъятые записи его выступления в суде. Через руководство изолятора Гасанову были предоставлены заверения, что судебный процесс по его делу будет объективным, сообщили в ПНФА. 31 мая в Бакинском суде по тяжким преступлениям прошло заседание по делу Гасанова, на нем дали показания два оперативника, участвовавших в его задержании.

Сегодня в Бакинский СИЗО-1 на встречу с Эльнуром Гасановым был пропущен Эльчин Исламов - представитель группы семей военных, погибших в карабахском конфликте. После встречи с ним Гасанов согласился прекратить голодовку.

"Мой сын Эльвин погиб на войне. У Эльнура с войны не вернулся брат. Нас объединяет одна боль. Мы, группа семей шехидов (погибших военных. – Прим. "Кавказского узла"), сблизились, когда вместе добивались перезахоронения наших родных на второй аллее Шехидов в Баку. На месте прежнего захоронения возникла угроза подтопления могил из-за поднятия грунтовых вод. Эльнур тогда координировал наши усилия, выходил в СМИ, и мы добились решения вопроса. С тех пор мы, 18 семей, сблизились. Мы не могли оставаться безучастными в связи с тяжелой ситуацией, в которой оказался Эльнур. Сегодня мы пришли в СИЗО для встречи с Эльнуром, и меня пропустили как представителя семей шехидов", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Эльчин Исламов.

Мы, члены семей шехидов, убеждены в его невиновности. Мы обратились в суд с ходатайством о готовности взять Эльнура на поруки

По его словам, Гасанов находится в тяжелом состоянии. "Эльнур сильно похудел. Он был очень слаб, изможден, еле передвигался, с трудом говорил. Я от имени семей шехидов, товарищей его по партии, друзей, родственников настоятельно просил его прекратить голодовку, не убивать себя. Мы, члены семей шехидов, убеждены в его невиновности. Мы обратились в суд с ходатайством о готовности взять Эльнура на поруки. Я встретился также с начальником СИЗО Эльнуром Исмайловым. Благо, он хорошо принял меня, у нас состоялся искренний разговор. Я просил его донести наше обращение семей шехидов об освобождении Эльнура до соответствующих органов. Он со своей стороны пообещал, что сделает все возможное для положительного решения вопроса. После всего этого Эльнур согласился прекратить голодовку", - рассказал отец погибшего военного.

Эльнур Гасанов был задержан 28 ноября 2023 года в Баку и обвинен в хранении наркотиков. Это произошло после того, как он опубликовал в соцсети видеоролик с критикой дорожной полиции. Активист заявил о своей невиновности. В партии назвали дело Гасанова сфабрикованным, а его уголовное преследование – политически мотивированным. Правозащитники признали его политзаключенным.

Сотрудник пресс-службы ПНФА Тезехан Мираламли сообщил, что Эльнур Гасанов позвонил ему после встречи с Эльчином Исламовым. "Эльнур позвонил и сказал, что прекращает голодовку. Мы, наша партия, очень благодарны семьям шехидов за сочувствие, поддержку. Очень надеюсь, что просьба семей шехидов не будет игнорирована", - сказал Мираламли корреспонденту "Кавказского узла".

И Эльчин Исламов, и Тезехан Мираламли сообщили, что Гасанов остается в санчасти СИЗО под наблюдением врачей.

Адвокат Гасанова Немат Керимли рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что 31 мая после заседания суда по делу Гасанова с ним встретились представители семей шехидов и передали ходатайство об освобождении Эльнура под их личное поручительство.

"Я вернулся в суд и представил ходатайство председательствующему судье. Законодательство не препятствует освобождению Гасанова на поруки. Тем более, что свидетели в суде уже выступили, и предположение о том, что "обвиняемый может оказать давление" на свидетелей, устранено. […] Ходатайство должно быть рассмотрено на следующем заседании суда, 14 июня. Вместе с тем судейский состав имеет право провести заседание для рассмотрения ходатайства и раньше", - сказал адвокат.

Представители Пенитенциарной службы в связи с выходным днем оказались недоступны для комментариев, передал корреспондент "Кавказского узла".

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