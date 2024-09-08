Усман Нурмагомедов. Фото: Bellator https://bellator.com/news/usman-nurmagomedov-keeps-lightweight-championship-by-cruising-to-decision

08 сентября 2024, 18:16

Усман Нурмагомедов защитил чемпионский титул после дисквалификации

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Дагестанский боец ММА Усман Нурмагомедов после временной дисквалификации победил Александра Шаблия и защитил титул чемпиона Bellator в легком весе.

Как писал "Кавказский узел", временная дисквалификация дагестанского бойца ММА Усмана Нурмагомедова и отмена результатов боя, в котором он защитил титул чемпиона, не повлечет лишения его чемпионского титула, заявило в ноябре 2023 года руководство спортивной организации Bellator.

Российский боец MMA из Дагестана Усман Нурмагомедов (двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова) в ноябре 2023 года был отстранен от боев по решению Атлетической комиссии штата Калифорния после боя с американцем Брентом Примусом. У Нурмагомедова был найден рецепт на запрещенное вещество, однако заявку на терапевтическое исключение он не подал. Нурмагомедова обвинили в нарушении антидопинговых правил, результат его боя с Примусом аннулирован.

Усман Нурмагомедов успешно защитил чемпионский титул Bellator в легком весе, победив соотечественника Александра Шаблия в титульном поединке на турнире Bellator, сообщает сегодня РИА "Дагестан".

Поединок прошел в Сан-Диего (штат Калифорния, США) и завершился победой Нурмагомедова единогласным решением судей по итогам пяти раундов, пишет сегодня "Коммерсант".

В активе 26-летнего Усмана Нурмагомедова 18 побед в ММА и ни одного поражения, на счету 31-летнего Александра Шаблия - 24 победы и четыре поражения, информирует издание.

Поединок Нурмагомедова и Шаблия изначально должен был пройти на турнире в Париже 17 мая, но был перенесен из-за травмы Нурмагомедова, сообщает сегодня РБК.

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Примечание:

"Победа Нурмагомедова вызвала ликование его односельчан", "Нурмагомедов победил Макгрегора", "Хабиб Нурмагомедов успешно прошел допинг-тесты в США".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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