Участники протеста в Тбилиси закидали яйцами депутата Госдумы России

20 июня 2019, 19:54

Делегация из России решила покинуть Грузию на фоне разгоревшегося протеста. Депутата Госдумы Сергея Гаврилова участники акции закидали бутылками и яйцами.

Как писал "Кавказский узел", парламентская православная ассамблея проходит в Тбилиси с 19 по 21 июня. В ней принимают участие около 100 делегатов из 25 стран. Депутат Госдумы России Сергей Гаврилов вел сегодня заседание ассамблеи, сидя в кресле спикера грузинского парламента, что вызвало недовольство части депутатов. Они объявили о начале процедуры импичмента председателя парламента. Парламентарии также потребовали выдворить из здания российскую делегацию, сославшись на то, что "Россия оккупировала территории Абхазии и Южной Осетии". Протест парламентариев поддержали несколько десятков участников акции протеста в Тбилиси.

В 2008 году Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии, а парламент Грузии проголосовал за разрыв дипотношений с Россией. Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями, говорится в справке о "Пятидневной войне" 2008 года, опубликованной в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

Участники акции протеста потребовали от российской делегации покинуть Грузию. Сергей Гаврилов вышел из здания гостиницы, в которой остановилась делегация, под усиленной охраной полиции. Несмотря на это, участники акции протеста с криками и руганью максимально приблизились к нему и стали кидать в него яйца и бутылки. Инцидент перерос в конфликт с полицейскими. Представители российской делегации сели в микроавтобус, который ожидал их возле гостиницы, и уехали, передала корреспондент "Кавказского узла" со ссылкой на эфир грузинской телекомпании "Рустави 2".

Позднее один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта - Демократическое движение" Каха Каладзе заявил на брифинге, что российская делегация покидает Грузию, и заседание ассамблеи не будет продолжено. Он признал, что не стоило проводить мероприятие в зале заседаний высшего законодательного органа страны и подверг критике то, что депутат Госдумы России расположился в кресле спикера парламента Грузии.

Акция протеста возле здания парламента продолжилась, несмотря на отъезд российской делегации. Проспект Руставели заблокирован. Дополнительные полицейские силы были стянуты во двор здания парламента, передает "Рустави 2".

Бывший член политсовета оппозиционной партии "Демократическое движение" Губаз Саникидзе заявил, что правительство несет ответственность за то, что произошло сегодня в здании парламента и за его стенами.

Депутат парламента Грузии от правящей партии "Грузинская мечта" Закария Куцашвили извинился перед участниками протеста. "Я осознаю то, что общество очень раздражилось из-за того факта, что увидело российского депутата на скамье председателя парламента Грузии. Я хочу принести извинения обществу. Наверное, я должен был приложить больше стараний при работе в международном секретариате. Когда в президиуме поставили два стула, уже тогда я понял, что оба сядут наверху и, соответственно, кто из них откроет заседание, а кто будет его вести, это был технический вопрос", - приводит слова Куцнашвили "Интерпрессньюс".

Председатель фракции "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе в свою очередь раскритиковал заявление оппозиции об импичменте Ираклия Кобахидзе. "Мы должны детально разобраться в вопросе. Нас есть в чем упрекать, но никто не бежит от ответственности", - заявил он в эфире Общественного вещателя Грузии.

МИД России назвал ситуацию с ассамблеей в Тбилиси возмутительной. "Выражаем возмущение действиями представителей радикальных политических сил Грузии, которые использовали важный международный форум, объединяющий православные государства мира, для выплескивания своих антироссийских настроений. В результате их агрессивного поведения парламентарии двадцати пяти стран-участниц МАП были вынуждены досрочно завершить свою работу. Тем не менее, мы настроены продолжать линию на нормализацию российско-грузинских отношений, отвечающую интересам народов обеих стран", - сказано в сообщении статс-секретаря - заместителя министра иностранных дел России, опубликованном на сайте МИДа.