Грузинская оппозиция потребовала отставки спикера парламента на фоне скандала

20 июня 2019, 16:30

Пребывание российского депутата в кресле спикера парламента Грузии во время международной православной ассамблеи вызвало протест представителей оппозиции. Они объявили о начале процедуры импичмента председателя парламента. Протест парламентариев поддержали несколько десятков участников акции протеста в Тбилиси.

Парламентская православная ассамблея проходит в Тбилиси с 19 по 21 июня. В ней принимают участники около 100 делегатов из 25 стран, передал со ссылкой на сообщение пресс-службы парламента корреспондент "Кавказского узла".

Депутат Госдумы России Сергей Гаврилов вел сегодня заседание ассамблеи, сидя в кресле спикера грузинского парламента, что вызвало недовольство части депутатов. После перерыва шесть парламентариев заблокировали трибуну спикера, чтобы не допустить возращения Гаврилова на это место.

Они также потребовали выдворить из здания российскую парламентскую делегацию, сославшись на то, что Россия оккупировала территории Абхазии и Южной Осетии. Недопустимо, чтобы российский депутат занимал кресло председателя парламента Грузии, заявил депутат от "Европейской Грузии" Георгий Канделаки в эфире телекомпании "Рустави 2", который посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

В 2008 году Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии, а парламент Грузии проголосовал за разрыв дипотношений с Россией. Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями, говорится в справке о "Пятидневной войне" 2008 года, опубликованной в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

Председатель парламентской фракции "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе согласился, что пребывание российского депутата в кресле спикера парламента Грузии "категорически неприемлемо".

По его словам, по протоколу вести заседание должен был депутат из Греции и проведение заседания российским депутатом было не согласовано. Работу парламентской православной ассамблеи было решено продолжить 21 июня в другом месте. "Заседание ассамблеи не будет проходит в здании парламента, его проведут в любом другом месте, завтра в любой гостинице", - заявил Мдинарадзе.

Кроме того, оппозиционеры потребовали лишить мандата депутата от правящей партии "Грузинская мечта - Демократическое движение" Закарию Куцнашвили, который организовал проведение ассамблеи. В свою очередь Закария Куцнашвили от имени организаторов принес извинения за то, что не были просчитаны "все возможные риски".

Оппозиция объявила о начале импичмента спикера парламента

После этого представители оппозиции объявили о начале процедуры импичмента председателя парламента Ираклия Кобахидзе, на которого они возложили ответственность за то, что депутат РФ сидел в его кресле в зале заседаний.

"За произошедшее ответственен Кобахидзе, он допустил все это, он потратил бюджетные средства на приезд Гаврилова", - заявил один из лидеров партии Георгий Угулава в прямом эфире "Рустави 2".

По его словам, оппозиция намерена добиваться импичмента Кобахидзе "всеми методами", а не только сбором подписей. Представители оппозиции решили провести сегодня вечером акцию протеста у здания парламента.

Согласно регламенту парламента, для начала процедуры импичмента председателя парламента необходимо согласие 1/3 депутатов от общего состава - 50, а для принятия этого решения необходима поддержка 100 депутатов, передал корреспондент "Кавказского узла".

Сторонники оппозиции провели стихийный митинг у здания парламента

Несколько десятков человек также собрались сегодня около здания парламента, потребовав прекратить проведение ассамблеи. Причина недовольства в том, что в зале заседаний присутствуют депутаты Госдумы РФ, пояснил корреспонденту "Кавказского узла" один из участников акции, представитель Лейбористской партии Лаша Чхартишвили.

Перед зданием парламента также присутствовали депутаты от "Единого национальнго движения", "Европейской Грузии", а также представители партии "Гирчи" и Республиканской партии, передал корреспондент "Кавказского узла" с места событий.

"Наша молодежь уже достаточно продвинута, она далека от России.... А Иванишвили (бизнесмен Бидзина Иванишвили - основатель и председатель правящей партии "Грузинская мечта". – Прим. "Кавказского узла") ее тянет обратно в сферу влияния России. Эта власть... не представляет интересов нации", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" лидер Республиканской партии Давид Бердженишвили.

Сам по себе визит российских депутатов не нарушает законодательство Грузии, уточнил лидер партии "Гирчи" Давид Джапаридзе. "Однако депутаты и органы власти обладают полномочиями ограничить въезд нежелательных лиц в Грузию. Депутаты этого не сделали, и это говорит о том, что они игнорируют реалии", - сказал Джапаридзе корреспонденту "Кавказского узла".

Перед зданием парламента Лаша Чхартишвили демонстративно сжег фотографии Владимира Путина и Бидзины Иванишвили, объявив Иванишвили "предателем", передал корреспондент "Кавказского узла".

Комментариев от представителей российской делегации относительно позиции грузинских оппозиционеров пока не поступало. Госдума России и российский МИД также пока не прокомментировали на своих сайтах инцидент в Тбилиси.