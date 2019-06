Беслан Кмузов: как расстреливали демонстрантов в Тбилиси

Акция протеста в Тбилиси за отставку глав МВД и Службы госбезопасности, которую спровоцировал скандал с участием депутата Госдумы России Сергея Гаврилова, вылились 20 июня в попытку демонстрантов штурмовать здание парламента. Полиция открыла огонь по толпе, пролилась кровь. Хотя пули были резиновыми, люди получили серьезные ранения. Одним из пострадавших оказался корреспондент «Кавказского узла» - Беслан Кмузов рассказывает, что происходило на месте событий.

"Изначально полиция вела себя корректно в отношении протестующих, особо в отношении прессы. Когда я снимал видео, в меня не стреляли.

Первые пули я получил, когда попытался оказать помощь раненому человеку. Я вел съемку на ступенях парламента, когда рядом упал молодой человек - лет 25-28. Я помог нескольким людям взять его и донести до медиков. У человека было ранение - из отверстия от пластиковой пули свисала кишка. Тогда по мне в спину и в ногу ударило несколько резиновых пуль.

После того, как мы донесли раненого до безопасной зоны, я попробовал призвать полицию прекратить обстрел. Я поднялся, показал руками знак «тайм-аут» и начал кричать: «Вы убили человека!». Я крикнул несколько раз "Вы убили человека! You killed a young man! Your bullets are lethal!" На третьем разе в меня начали стрелять. Попали в живот в ухо и темя.

Инстинктивно я схватился за темя и понял, что из головы идет кровь. Я знал, что кость не повреждена, однако опасался потери крови. Один человек по имени Тимур пытался усадить меня в машину скорой помощи. Но по дороге к скорой мы столкнулись с надвигавшейся на нас колонной спецназа и спецтехники.

Со стороны Площади свободы к Парламенту двигалась колонна из нескольких пожарных автомобилей, вокруг которых сгруппировались спецназовцы. Подойдя к перекрестку Руставели и Перцеладзе, что между нацмузеем и кинотеатром, спецназовцы заняли оборону, прицелились в нас - я был в толпе из человек 15-20. Люди закричали: "Не стреляйте, не стреляйте!"

Спецназовцы двинулись дальше разгонять митинг водометами, пулями и дубинами.

В результате беспорядков травмы получили 69 человек - 30 участников акции и 39 полицейских, рассказал советник премьер-министра Грузии Давид Сергеенко. Сведений о погибших не поступало.

Когда они миновали, Тимур вывел меня снова на Руставели и повел к площади Свободы, где стояли несколько автомобилей скорой помощи.

Автомобили двинулись в нашу сторону. Один из трех автомобилей остановился по знаку Тимура. Увидев меня, медики сразу открыли дверь и усадили на сидение автомобиля.

На рану медсестра наложила мне повязку и доставила в клинику им. Ингороква.

В клинике меня прооперировал врач Александр Шулаия - очень аккуратно наложил несколько швов на рассеченную кожу на темени. После этого мне предложили остаться в больнице, но я предпочел выписаться под свою ответственность. Очень заботливое обслуживание оказал коллектив нейрохирургического отделения, куда меня все же поместили на несколько часов. Заведующий отделением - Фридон Девдариани".