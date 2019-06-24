Началось следствие о разгоне акции протеста в Тбилиси

24 июня 2019, 14:40

Возбуждено уголовное дело о превышении полномочий при разгоне митинга у здания парламента, Главная прокуратура Грузии пообещала наказать полицейских даже за незначительные правонарушения.

Как информировал "Кавказский узел", акции протеста в Грузии проходят ежедневно с 20 июня. Утром 21 июня силовики разогнали акцию протеста, Минздрав сообщил тогда о госпитализации 240 человек. По данным МВД, 305 участников акции были задержаны, более 120 из них подверглись административным арестам. Сегодня несколько активистов поставили палатки на проспекте Руставели в Тбилиси, заявив о начале голодовки.

Протесты начались после того, как на заседании парламентской ассамблеи в здании парламента Грузии депутат Госдумы России Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента. Протестующие уже добились отставки спикера парламента Грузии Ираклия Кобахидзе. Вечером 22 июня участники протестов озвучили еще три требования к властям: освобождение задержанных, отставка министра внутренних дел Георгия Гахарии и проведение парламентских выборов по пропорциональной системе.

Главная прокуратура Грузии сообщила о возбуждении уголовного дела о превышении силовиками служебных полномочий на акции протеста в ночь на 21 июня. Максимальное наказание, предусмотренное соответствующей статьей Уголовного кодекса, составляет восемь лет заключения. Дело возбуждено в связи с применением полицейскими силы и спецсредств, говорится в сегодняшнем сообщении Главной прокуратуры, имеющемся в распоряжении "Кавказского узла".

Прокуратура обратилась к очевидцам с просьбой предоставить следствию фото- и видеозаписи акции протеста. "Для принятия окончательного решения крайне важно создать полную картину произошедшего, чтобы без реагирования не осталось даже малейшее правонарушение", - отмечается в сообщении (здесь и далее перевод корреспондента "Кавказского узла"). Ведомство пообещало вести следствие максимально открыто и выразило готовность подключить к делу народного защитника Грузии.

Голодовку у здания пардамента проводят трое молодых людей - две девушки и юноша. "Мы на протяжении нескольких дней мирно призываем власти выполнить наши требования, но власти отказываются. Может, при протесте в такой форме они откликнутся на наши требования. Я надеюсь, что люди, принимающие решения, увидят крайних протест молодых людей и отправят в отставку виновного министра внутренних дел", - заявил участник акции голодовки Ника Леванджава в эфире грузинской телекомпании "Рустави 2".

По словам другой активистки, она решилась на голодовку, "когда увидела, как расправлялись грузинские правоохранительные органы с нашими соратниками, молодыми людьми, детьми". Она отметила в эфире телекомпании, что принимала участие во всех четырехдневных акциях протеста, но убедилась в их неэффективности.

Напомним, что ранее опрошенные "Кавказским узлом" эксперты по-разному оценили действия полиции при разгоне митинга. Координатор Международного центра по конфликтам и переговорам Заал Анджапаридзе счел их в целом обоснованными, а эксперт "Грузинского института европейских ценностей" Мамука Жгенти усматрел при разгоне протестующих грубые нарушения закона.