Политологи поспорили о действиях силовиков при разгоне акции в Тбилиси

21 июня 2019, 19:12

Задержанным участникам протестов в Тбилиси массово назначают административные аресты, а отставка спикера парламента Ираклия Кобахидзе дополнительно снизит потенциал сегодняшней акции, считают опрошенные "Кавказским узлом" политологи. Координатор Международного центра по конфликтам и переговорам Заал Анджапаридзе находит действия полиции на проспекте Руставели в целом обоснованными, а эксперт "Грузинского института европейских ценностей" Мамука Жгенти усматривает в них грубые нарушения закона.

Как писал "Кавказский узел", сегодня утром силовики разогнали акцию протеста, начатую 20 июня около здания парламента Грузии. По данным Минздрава, госпитализированы 240 человек. Комиссар по правам человека Совета Европы Дунья Миятович призвала власти Грузии провести расследование столкновений, в которых пострадали корреспондент "Кавказского узла" Беслан Кмузов и другие журналисты. 305 участников акции, по данным МВД, были задержаны, суды назначают им административные аресты. Один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта - Демократическое движение" Каха Каладзе сообщил об отставке отставке спикера парламента Грузии Ираклия Кобахидзе.

20 июня участники акции протеста в Тбилиси потребовали отставки глав МВД и Службы госбезопасности. Демонстранты попытались прорвать полицейский кордон и войти во двор парламента, после чего между ними и силовиками началась массовая драка. Полиция применяла слезоточивый газ и резиновые пули, спецназ оттеснил митингующих от здания парламента в Тбилиси.

Тбилисский городской суд рассматривает административные дела задержанных участников акции протеста, многим из них назначают 12 суток ареста, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Мать одного из арестованных Хатуна Чхкидзе утверждает, что ее сын не совершал во время акции правонарушений и не признал обвинение в мелком хулиганстве. По словам женщины, на акции он оказывал помощь одному из пострадавших в результате разгона. "Мой сын помогал пострадавшему, почему его задержали? Полиция ничего не говорит, его ни за что осудили на 12 суток" - сказала она в эфире телекомпании "Рустави 2".

Чхкидзе высказала предположение, что протестующих изолируют с целью искусственно сократить число участников новой акции, назначенной на вечер пятницы, 21 июня.Также с таким предложением выступил родственник одного из задержанных Ника Гагичава: по его мнению, перед новой акцией протеста "людей стараются закрыть", заявил он в эфире "Рустави 2".

Генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта - Демократическое движение" Каха Каладзе, объявивший об отставке спикера парламента Ираклия Кобахидзе, подчеркнул, что организаторы акции должны ответить "перед законом и обществом за массовое насилие". Он особо отметил, что решение об отставке Кобахидзе партия приняла самостоятельно, а не под давлением протестующих. Действия силовиков по разгону демонстрантов он полностью оправдал.

Отставка Кобахидзе стала частичным выполнением требований оппозиции, и это может снизить протестный потенциал, считают опрошенные "Кавказским узлом" политологи. Сегодняшняя акция, скорее всего, соберет меньше людей, хотя оппозиция может призвать на акцию сочувствующих ей жителей регионов, предположил координатор программы Международного центра по конфликтам и переговорам Заал Анджапаридзе.

Действия полиции по разгону протестующих, несмотря на отдельные "перегибы", в целом были законными, полагает Анджапаридзе. Эксперт неправительственной организации "Грузинский институт европейских ценностей" Мамука Жгенти это мнение не разделяет: полицейские не предупредили протестующих о начале разгона с применением спецсредств, хотя по закону должны были это сделать.

"Если была цель защитить парламент, то почему они преследовали протестующих на улицах и в парке? Что послужило причиной того, что они гонялись за людьми? Если использовали слезоточивый газ, тогда зачем применяли резиновые пули? Были нарушены правовые процедуры. Ответственные за это должны быть привлечены не только к политическому, но и правовому ответу", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Некоторые участники акции в ходе разгона получили тяжелые увечья, отметил блогер "Кавказского узла" Кямал Али. "Из грузинских событий наиболее больное - ампутированные глаза двух митинговавших. И сразу мысль - нужна такая демократия, стоит она хотя бы слезы ребенка? Ответ может быть один - стоит, так как развитое человечество идет по пути демократии, другой не создан, вообще не виден. Но потерять глаза, на митинге... [...] А нападать толпой на парламент, биться с полицией - это, я считаю, неправильно", - написал он в своем блоге "Ветер с Апшерона".

Акция оппозиции 20 июня не могла привести к значимым политическим последствиям, считает блогер "Кавказского узла" BERG...man Tbilisi. "Чтобы в Грузии напугать власть, надо вывести на Руствели минимум 25-30 тысяч человек. Если власть слабая, достаточно и меньшего, но очень напористого количества. Но, 15-20 тысяч все-таки надо, и чтобы они не расходились, а стояли до последнего. И чтобы власть, повторяю, была очень непопулярной", - написал он.