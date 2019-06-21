МВД заявило о 305 задержанных на акции протеста в Тбилиси

21 июня 2019, 17:32

Суд арестовал на 12 суток четверых участников акции протеста перед зданием парламента Грузии, еще несколько десятков человек ждут слушаний. Во время съемки демонстрации был также задержан журналист местного телеканала.

Как писал "Кавказский узел", сегодня утром силовики разогнали акцию протеста, начатую 20 июня около здания парламента Грузии. По данным Минздрава, госпитализированы 240 человек. Комиссар по правам человека Совета Европы Дунья Миятович призвала власти Грузии провести расследование столкновений, в которых пострадали корреспондент "Кавказского узла" Беслан Кмузов и другие журналисты.

20 июня участники акции протеста в Тбилиси потребовали отставки глав МВД и Службы госбезопасности. Демонстранты попытались прорвать полицейский кордон и войти во двор парламента, после чего между ними и силовиками началась массовая драка. Полиция применяла слезоточивый газ и резиновые пули, спецназ оттеснил митингующих от здания парламента в Тбилиси. После протеста об отставке спикера парламента Грузии Ираклия Кобахидзе заявил один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта - Демократическое движение" Каха Каладзе.

Сотрудники полиции задержали 305 человек за участие в акции протеста в центре Тбилиси, со ссылкой на заявление МВД Грузии сообщает сегодня «Спутник-Грузия». Все задержанные обвиняются по статье "Организация группового насилия, руководство им или участие в нем". Максимальная санкция по данной статье - 9 лет тюрьмы, отмечает издание.

МВД Грузии также распространило заявление о том, что "для получения информации о задержанных во время акции можно воспользоваться телефоном "горячей линией", приводит слова из обращения полиции страны "Интерпрессньюс".

Около филармонии также был задержан журналист «Первого канала» Грузии Нико Мухигулашвили. По словам оператора, полиция задерживала участников акции у одного из подъездов, где снимал Мухигулашвили. «Полиция потребовала от него не снимать текущие события. Нико сказал, что (он) - журналист, показал удостоверение, но полиция … задержала (его)», - заявил оператора канала, который был с журналистом. Также оператор утверждает, что у него отобрали камеру, отмечает сегодня «Грузия online».

Городской суд в Тбилиси уже приговорил сегодня четверых задержанных к 12 суткам административного заключения за участие в митинге на проспекте Руставели. Еще несколько десятков людей ждут судебных слушаний, информирует сегодня грузинская телекомпания «Рустави2» (перевод корреспондента "Кавказского узла").

Полицейские, разгоняя толпу, начали стрелять по протестующим, и хотя пули были резиновыми, люди получили серьезные ранения. Один из раненых – освещавший акцию корреспондент "Кавказского узла" Беслан Кмузов, который рассказал о подробностях этих событий в репортаже "Беслан Кмузов: как расстреливали демонстрантов в Тбилиси".

Аппарат омбудсмена Грузии проверит возможное превышение силы правоохранительных органов в отношении журналистов, заявила заместитель народного защитника Тамар Гварамадзе. «Утром стало известно, что журналист ("Первого канала") задержан, и он находится в МВД. На основании данной информации мы решили навестить журналиста, однако мы его не застали. Он был уже отпущен на свободу, но мы навестили еще 23 задержанных", - привела слова Гварамадзе телекомпания. По словам заместителя грузинского омбудсмена, аппарат народного защитника изучит "все дела и индивидуальные факты, в особенности задержания журналистов".

Напомним, что акция протеста началась после того, как на заседании парламентской православной ассамблеи депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов занял кресло спикера грузинского парламента. Это вызвало недовольство части депутатов, которых поддержали сторонники оппозиции. Они анонсировали импичмент спикера парламента и потребовали выдворить из здания российскую делегацию, сославшись на то, что "Россия оккупировала территории Абхазии и Южной Осетии". Даже после того, как российская делегация решила покинуть Грузию, протест продолжился.