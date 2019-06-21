Дунья Миятович. Фото: Gunnar Vrang https://ru.wikipedia.org

21 июня 2019, 15:33

Комиссар Совета Европы отреагировала на ранения журналистов в Тбилиси

Комиссар по правам человека Совета Европы Дунья Миятович призвала власти Грузии провести расследование столкновений, в которых пострадали корреспондент "Кавказского узла" Беслан Кмузов и другие журналисты.

Как писал "Кавказский узел", сегодня утром силовики разогнали акцию протеста, начатую 20 июня около здания парламента Грузии. По данным Минздрава, госпитализированы 240 человек, некоторые из них получили тяжелые травмы.

Полицейские, разгоняя толпу, начали стрелять по протестующим, и хотя пули были резиновыми, люди получили серьезные ранения. Один из раненых  – освещавший акцию корреспондент "Кавказского узла" Беслан Кмузов, который рассказал о подробностях этих событий в репортаже "Беслан Кмузов: как расстреливали демонстрантов в Тбилиси".

Среди пострадавших во время столкновений в Тбилиси - до десяти сотрудников СМИ, среди них корреспонденты, видеооператоры и фотокорреспонденты, передал сегодня корреспондент "Кавказского узла".

На события в Тбилиси отреагировала сегодня комиссар по правам человека Совета Европы Дунья Миятович. "Я с глубокой обеспокоенностью следила за ожесточенной конфронтацией между грузинской полицией и демонстрантами в Тбилиси... Сожалею о том, что десятки демонстрантов, журналистов и сотрудников полиции получили ранения, в некоторых случаях очень тяжелые. Желаю пострадавшим скорейшего выздоровления", - написала она на своей странице в Facebook.

Миятович призвала стороны конфликта "проявлять сдержанность и разрешать любые споры путем мирного диалога". "Я также настоятельно призываю грузинские власти провести быстрое и эффективное расследование событий", - говорится в обращении, перевод которого выполнен "Кавказским узлом".

Напомним, что акция протеста началась после того, как на заседании парламентской православной ассамблеи депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов занял кресло спикера грузинского парламента. Это вызвало недовольство части депутатов, которых поддержали сторонники оппозиции. Они анонсировали импичмент спикера парламента и потребовали выдворить из здания российскую делегацию, сославшись на то, что "Россия оккупировала территории Абхазии и Южной Осетии". Даже после того, как российская делегация решила покинуть Грузию, протест продолжился.

Примечание:

"Корреспондент "Кавказского узла" ранен на акции протеста в Тбилиси", "Более 60 человек пострадали при беспорядках в Тбилиси", "Оппозиция раскритиковала генпрокурора Грузии за попытку занять кресло судьи".

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