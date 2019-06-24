Активисты начали голодовку в центре Тбилиси

24 июня 2019, 12:10

Несколько активистов поставили сегодня палатки на проспекте Руставели в Тбилиси, заявив о начале голодовки. Протестующие намерены провести автошествие к МВД и акцию у здания парламента Грузии.

Как сообщал "Кавказский узел", акции протеста в Грузии проходят ежедневно с 20 июня, после того как часть депутатов выразила недовольство тем, что на заседании парламентской ассамблеи, проходившем в здании парламента Грузии, депутат Госдумы России Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента. Утром 21 июня силовики разогнали акцию протеста, Минздрав сообщил о госпитализации 240 человек. По данным МВД, 305 участников акции были задержаны, более 120 из них подверглись административным арестам. Очередная акция протеста 23 июня завершилась уже ночью.

Протестующие уже добились отставки спикера парламента Грузии Ираклия Кобахидзе. Вечером 22 июня участники протестов озвучили еще три требования к властям: освобождение задержанных, отставка министра внутренних дел Георгия Гахарии и проведение парламентских выборов по пропорциональной системе.

Несколько активистов сегодня объявили голодовку с требованиями отставки главы МВД Грузии Георгия Гахария, а также освобождения задержанных во время митинга 20 июня. Акция протеста проходит на проспекте Руставели в Тбилиси, где активисты развернули палатки. «Митинги проходят четыре дня, и мы не видим результата. Я думаю, что эта форма протеста заставит правительство как можно скорее удовлетворить наши требования», - сказал один из участников митинга Арвеладзе в эфире грузинской телекомпания «Рустави2».

Грузинская молодежь, протестующая перед парламентом страны, высказала корреспонденту “Кавказского узла” разные мнения об эффективности голодовки. “Я считаю, что голодовка будет иметь эффект. Если потребуется, я сам буду принимать в ней участие”, - заявил охранник Давид Махараишвили.

“Голодовка лучше, чем агрессия. Она должна иметь эффект”, - считает студент Давид Кипшидзе. По словам студента, он не знает, что в прошлом году голодовку объявляли Саралидзе и Мачаликашвили, которые прекратили акцию протеста, не добившись конкретных результатов.

Родственники Темирлана Мачаликашвили, который был ранен в своем доме во время спецоперации силовиков в Панкисском ущелье 26 декабря 2017 года и спустя две недели скончался в больнице, больше года проводят акции протеста в Тбилиси с требованием наказать виновных в его убийстве. По версии силовиков, Мачаликашвили попытался бросить в них гранату. Семья молодого человека утверждает, что он был застрелен в постели. Заза Саралидзе начал акции протеста в связи с убийством своего сына-школьника в Тбилиси 1 декабря 2017 года, после того как выявилось, что следствие могло покрывать виновных в убийстве.

Врач-психиатр из Кутаиси считает голодовку вполне допустимым методом мирного протеста против нежелательной политики властей. “Существуют разные методы борьбы, но не все дают соответствующих результатов”, - заявил Вахтанг Сихарулидзе.

Несколько молодых людей, сидевших перед зданием парламента Грузии отдельной группой, заявили корреспонденту “Кавказского узла”, что не примут участия в голодовке. “Мы здесь до 19 часов. Если правительство не даст положительный ответ и не назначит выборы, то нынешние лидеры перестанут быть лидерами, и мы продолжим акции протеста”, - сказал студент-медик Ираклий Самушия.

“Я не буду голодать, потому что это тупиковый путь, он ни к чему не приведет”, - считает абитуриент Ираклий Джологидзе.

“Голодовка просто неэффективна. Больше чем три-четыре месяца мы не выдержим. После этого мы уйдем домой. Восстановим здоровье, а потом все придется начинать заново”, - рассказал студент Давид Жвания.

По его словам, большинство молодежи будут принимать участие в акциях протеста и требовать, чтобы сменилось правительство и были проведены досрочные выборы в парламент. “Мы хотим, чтобы Грузия как раньше стала свободной, демократической страной, чтобы полиция прекратила преследовать людей в районах”, - добавил Жвания.

Участники протестов в центре Тбилиси намерены провести все намеченные на сегодня акции, сообщает грузинская телекомпания "Общественный вещатель".

О постоянном характере акций протеста у зданий парламента заявил один из организаторов акции протеста Нодар Рухадзе. Если требования протестующих не будут выполнены, акции будут проводиться у парламента ежедневно с 19.00 (18.00 мск). Он также напомнил, что 24 июня в 14.00 (13.00 мск) по центру грузинской столицы проедет автоколонна от площади Первой демократической республики к зданию министерства внутренних дел.

Напомним, что 21 июня президент России Владимир Путин подписал указ, запретивший российским авиакомпаниям с 8 июля перевозить пассажиров в Грузию. В свою очередь Минтранс с этого же дня ввел запрет на рейсы грузинских авиакомпаний в Россию. Опрошенные "Кавказским узлом" туристы из Москвы рассказали, что чувствуют себя в Грузии в безопасности, и посетовали на ухудшение отношений между странами. Более 700 российских туристов обратились за два дня в Роспотребнадзор, чтобы узнать как вернуть деньги за путевки и билеты.