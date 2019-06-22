22 июня 2019, 16:27

Обжалован арест армянского студента в Грузии

Юрист армянской дипмиссии ходатайствовал о сокращении срока содержания под стражей гражданина Армении, арестованного после столкновений в Тбилиси.

Как писал "Кавказский узел", силовики разогнали акцию протеста, начатую 20 июня около здания парламента Грузии. Изначально Минздрав сообщил о госпитализации 240 человек. Сегодня в Центре неотложной помощи и координации сообщили, что на стационарном лечении в Тбилиси остаются 54 пострадавших во время разгона акции. 305 участников акции, по данным МВД, были задержаны, суды назначают им административные аресты. Среди арестованных - студент из Армении Минас Минасян. Он заключен под стражу в Тбилиси на 13 дней по обвинению в неподчинении законному требованию сотрудника полиции, сообщил омбудсмен Армении 21 июня.

Армянские дипломаты навестили арестованного студента Минаса Минасяна, сообщило сегодня на своей странице в Facebook посольство Армении в Грузии.

По данным посольства, арестованный студент не жаловался на условия содержания. "В ходе встречи был организован телефонный разговор Минасяна со своими родными. С руководством пенитенциарного учреждения была достигнута договоренность разрешить встречу арестованного с родителями", - сказано в сообщении посольства, перевод которого сделал корреспондент "Кавказского узла".

Посольство также сообщило, что юрист дипмиссии Армении обжаловал решение тбилисского суда, ходатайствуя о сокращении срока ареста. Минасяна посетили также представители обудсмена Грузии Нино Ломджарии, отмечено в сообщении.

Примечание:

"Оппозиция раскритиковала генпрокурора Грузии за попытку занять кресло судьи", "Грузинские политологи указали на кадровый кризис в партии Беселия", "Парламент Грузии лишил мандата супругу Саакашвили".

Автор: Тигран Петросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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