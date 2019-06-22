Грузинским авиакомпаниям запрещено летать в Россию с 8 июля

22 июня 2019, 19:38

Минтранс ввел запрет на рейсы грузинских авиакомпаний в Россию с 8 июля. Сейчас в Грузии находится как минимум 1500 российских туристов, сообщили в Ростуризме.

Как писал "Кавказский узел", 21 июня президент России Владимир Путин подписал указ "Об отдельных мерах по обеспечению нацбезопасности России и ее граждан", согласно которому российским авиакомпаниям с 8 июля запрещено перевозить пассажиров в Грузию. При этом правительство России пообещало помочь организовать возвращение граждан страны из Грузии.

21 июня утром силовики разогнали акцию протеста, начатую 20 июня около здания парламента Грузии. Минздрав сообщил о госпитализации 240 человек. Сегодня в Центре неотложной помощи и координации сообщили, что на стационарном лечении в Тбилиси остаются 54 пострадавших во время разгона акции. За акцией последовала отставка спикера парламента Грузии Ираклия Кобахидзе.

Причинами приостановки полетов в Россию для грузинских авиакомпаний российский Минтранс назвал «необходимость обеспечения достаточного уровня авиационной безопасности», а также «наличие просроченной задолженности за аэронавигационную деятельность» перед «Государственной корпорацией по организации воздушного движения в РФ».

«В настоящее время общая сумма задолженности грузинской стороны (без учета накопившихся пени) составляет 792 543,19 долларов США и 592 251,95 рублей. Грузинская сторона признала задолженность ещё в 2008 году, но с тех пор так и не погасила её. Приостановка полётов продлится до момента предоставления в адрес российской стороны программ авиационной безопасности компаний «Georgian Airways» и «MyWay Airlines», их аудита и одобрения российской стороной, а также до момента полного погашения грузинской стороной задолженности по аэронавигационному обслуживанию», - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Минтранса России.

Из России в Грузию летают самолеты "Аэрофлота", "Уральских авиалиний", S7, Red Wings, "ЮТэйра" и "Победы". В направлении России рейсы выполняют грузинские авиакомпании Georgian Airways и MyWay Airlines, передал сегодня в 17.13 мск «Интерфакс», отметив, что о прекращении продаж на билеты с вылетом после 8 июля уже сообщили "Аэрофлот", "Победа" и Red Wings.

Georgian Airways и MyWay Airlines еще не закрыли продажу билетов на рейсы в Россию и не внесли изменений в летнее расписание полетов, передало агентство «Новости Грузии» в 18.53 по тбилисскому времени (17.53 мск).

В настоящее время с возвратом до 8 июля в Грузии находятся 1500 организованных туристов, а число туристов, оплативших путевки по данному направлению с заездом после 8 июля и датой возвращения до конца года составляет 3500 человек, сообщила сегодня руководитель Ростуризма Зарина Догузова. По ее словам, количество самостоятельных туристов в несколько раз превышает организованных, отмечается в информации на сайте ведомства.

Беспорядки в Тбилиси 20 июня были спровоцированы недовольством грузинских оппозиционеров тем, что место спикера парламента Грузии в этот день занял депутат Госдумы России Сергей Гаврилов, который возглавлял работу заседания Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия. Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями, говорится в справке о "Пятидневной войне" 2008 года, опубликованной в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

Напомним, авиасообщение между Россией и Грузией приостанавливалось более десяти лет назад. Прямые рейсы между Россией и Грузией были отменены в 2006 году после обострения отношений между двумя странами, на некоторое время восстановлены в 2008 году, затем вновь отменены в августе 2008 года. В августе 2010 года были возобновлены чартерные рейсы, а регулярное авиасообщение возобновилось в октябре 2014 года.