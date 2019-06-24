Акция протеста у здания правительства Грузии завершена

24 июня 2019, 00:29

Протестующие заняли площадь перед зданием правительства Грузии, которое было оцеплено полицейским кордоном, сообщил корреспондент "Кавказского узла". Акции протеста будут продолжаться ежедневно до тех пор, пока власти не выполнят требования активистов, заявили протестующие.

Как сообща "Кавказский узел", утром 21 июня силовики разогнали акцию протеста, начатую вечером 20 июня у здания парламента Грузии в Тбилиси. Минздрав сообщил о госпитализации 240 человек, среди которых оказались и сотрудники СМИ. По данным МВД, 305 участников акции были задержаны, более 120 из них подверглись административным арестам. Вечером 23 июня протестующие возобновили акцию у парламента Грузии, перекрыв проспект Руставели в центре Тбилиси.

На заседании парламентской ассамблеи, которое проходило в здании парламента 20 июня, депутат Госдумы России Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента. Это вызвало недовольство части депутатов, и они объявили о начале процедуры импичмента председателя парламента. Депутаты также потребовали выгнать из здания российскую делегацию, сославшись на то, что "Россия оккупировала территории Абхазии и Южной Осетии". Протест парламентариев поддержали участники акции в Тбилиси. Российская делегация решила покинуть Грузию, однако протест продолжился.

По завершении акции протеста у здания парламента протестующие направились к зданию администрации правительства Грузии, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Во время шествия по проспекту Руставели активисты скандировали: "Уходи!" и "В отставку". Они также озвучили свои требования к властям Грузии: освобождение задержанных, отставка министра внутренних дел Георгия Гахарии и проведение досрочных парламентских выборов по пропорциональной системе.

Шествие и акция у здания администрации правительства, длившаяся примерно 15 минут, проходили под проливным дождем. Несмотря на это, площадь перед правительственным здание была полностью занята протестующими.

У центрального входа в здание правительства Грузии были мобилизованы правоохранители и организован полицейский кордон. В знак мирного проведения акции ее участники подняли руки, передает корреспондент "Кавказского узла".

Протестующие намерены добиться отставки главы МВД. Если этого не произойдет, акции протеста в Тбилиси примут постоянный характер и будут проводиться у парламента ежедневно с 19.00 (18.00 мск), заявил один из организаторов акции протеста Нодар Рухадзе в эфире грузинской телекомпании "Рустави 2"

Он также напомнил, что сегодня в 14.00 (13.00 мск) начнется еще одна акция с требованием отставки Георгия Гахария - по центру грузинской столицы проедет автоколонна от площади Первой демократической республики к зданию министерства внутренних дел.

Напомним, из 305 задержанных во время акции протеста у здания парламента в Тбилиси 21 июня к административному аресту был приговорен 121 человек, остальным придется заплатить штраф, сообщило 22 июня МВД Грузии.