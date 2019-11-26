Полиция отпустила задержанных у здания парламента Грузии активистов

26 ноября 2019, 11:10

На задержанных сегодня утром 28 активистов составлены административные протоколы, они освобождены под подписку о невыезде. При разгоне акции пострадали двое протестующих и журналист.

Как писал "Кавказский узел", 25 ноября протестующие в Тбилиси провели массовое шествие по проспекту Руставели и собрались на площади у здания парламента, требуя проведения внеочередных выборов по пропорциональной избирательной системе. Спецназ с применением водометов оттеснил протестующих от входов в парламент Грузии.

Протестующие требуют отправить правительство в отставку, отстранить от власти лидера правящей партии "Грузинская мечта" Бидзину Иванишвили и назначить внеочередные парламентские выборы "при временном правительстве и в условиях независимой избирательной администрации". Требование внести изменения в избирательную систему еще в июне выдвигали участники митингов в Тбилиси, сообщается в справке "Кавказского узла" "Главное о протестах в Грузии - 2019".

Число задержанных сегодня утром активистов составило 28, все они отпущены из полиции под подписку о невыезде, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в департаменте полиции. Представитель ведомства уточнил, что протестующих задерживали по административным статьям о неповиновении полиции и мелком хулиганстве. "Трое граждан получили различные травмы", - сообщили в МВД.

"Все задержанные были освобождены", - подтвердил в эфире "Рустави 2" один из задержанных, член "Единого национального движения" Акаки Минашвили.

Среди пострадавших - журналист телекомпании "Мтавари", который повредил руку, снимая репортаж у здания парламента. Одному из активистов мощная струя из водомета травмировала глаз, перевел корреспондент "Кавказского узла" публикацию, которую сделал владелец телекомпании "Мтавари" Ника Гварамия на своей странице в Facebook.

Еще один участник акции потерял сознание. По словам очевидцев, его окатил водомет, но молодой мужчина остался на месте. Врачи пояснили, что из-за переохлаждения у активиста наступил шок. Он госпитализирован, сообщил "Интерпрессньюс".