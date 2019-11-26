"Грузинская мечта" отказалась проводить выборы по пропорциональной системе

26 ноября 2019, 07:08

Отказ "Грузинской мечты" проводить выборы в 2020 году по пропорциональной системе усилит протестные настроения в стране, предупредили опрошенные "Кавказским узлом" политологи Как писал "Кавказский узел", с 14 ноября в Тбилиси проходят акции недовольных провалом парламентского голосования за проект смены избирательной системы. 18 ноября силовики разогнали протестующих, применив водомет и слезоточивый газ. Четыре человека пострадали во время разгона активистов, но протесты продолжились, оппозиция анонсировала массовое шествие и митинг 25 ноября. Во время акций протеста 21 и 22 ноября были задержаны по меньшей мере 10 человек. Протестующие требуют отправить правительство в отставку, отстранить от власти лидера правящей партии "Грузинская мечта" Бидзину Иванишвили и назначить внеочередные парламентские выборы "при временном правительстве и в условиях независимой избирательной администрации". Требование внести изменения в избирательную систему еще в июне выдвигали участники митингов в Тбилиси, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о протестах в Грузии - 2019".

Генеральный секретарь "Грузинской мечты" Каха Каладзе выступил 25 ноября после двухдневных консультаций в офисе партии и заявил, что "к 2020 году сохранится смешанная избирательная система".

«Переход на пропорциональную избирательную систему с 2020 года был односторонней политической инициативой «Грузинской мечты». Несмотря на усилия команды, законопроект не получил поддержки», - цитирует "Общественный вещатель" слова Каладзе, которые перевела корреспондент "Кавказского узла".

В заявлении партии сказано, что одной из причин отказа является отсутствие единой позиции среди депутатов - мажоритарные депутаты отказались поддерживать упразднение выборов по мажоритарной системе.

"Соответственно, тема закрыта. К 2020 году будет сохранена смешанная избирательная система, которая полностью соответствует демократическим стандартам", - говорится в заявлении партии, которое перевела корреспондент "Кавказского узла".

При этом он заявил, что в качестве уступки протестующим он заявил, что партия не будет представлять своих кандидатов в некоторых мажоритарных округах, пишет "Спутник-Грузия".

При этом правящая партия напомнила, что переход на новую систему выборов запланирован Конституцией к парламентским выборам 2024 года.

Представители оппозиции раскритиковали решение "Грузинской мечты".

Директор Центра стратегического анализа Георгий Рухадзе назвал такое решение правящей партии безответственным шагом.

"Власти поставили ситуацию в тупик. Его обязанностью было найти приемлемое решение для всех, но, как мы видим, «Грузинская мечта» не готова сдаться, что только усугубит ситуацию", - заявил "Курьеру" Рухадзе, чьи слова перевела корреспондент "Кавказского узла".

Один из лидеров объединенной оппозиции Георгий Вашадзе заявил, что разработанная модель выборов по так называемой "немецкой системе" соответствует Конституции Грузии и выражает общественное мнение.

"Новшество заключается в том, что голоса пропорционально распределяются между кандидатами, но сохраняется мажоритарная система, однако будут многомандатные мажоритарные - шести-, семи- или восьми-мандатные. Каждый избиратель будет иметь право на один голос и, следовательно, никакая политическая сила не будет иметь возможности захватить власть", - заявил он в эфире "Мтавари архи".

По мнению лидера Республиканской партии Грузии Хатуны Самнидзе, у "Грузинской мечты" на самом деле нет парламентского большинства, раз партия не смогла собрать необходимое количество голосов для принятия поправок.

Лидер партии “Европейская Грузия” Георгий Бокерия считает, что "Грузинская мечта" просто боится честных выборов, так как в их случае она потеряет власть.

"У них нет шансов взять большинство при пропорциональной системе", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Политологи заявили, что решение "Грузинской мечты" усилит протест

Опрошенные корреспондентами "Кавказского узла" эксперты отметили, что отказ "Грузинской мечты" менять избирательную систему только усугубит протест.

Своим решением правящая партия не оставила протестующим выбора, считает анатилик "Грузинского фонда стратегических и международных исследований" Нодар Харшиладзе.

"Против "Грузинской мечты" объединились все партии, которые никак не связаны между собой", - считает он.

По его мнению, есть вероятность проведения внеочередных выборов, но в интересы "Грузинской мечты" они не входят, так как против нее могут объединиться многие небольшие партии.

По мнению руководителя "Центра исследований безопасности и международных отношений" Ники Читадзе, власти не идут на уступки оппозиции, так как не считают достаточным число участников уличных протестов.

"Все зависит от того, насколько большое количество людей, недовольных политикой властей, оппозиция сможет привлечь на свою сторону", - сказал он.

По словам политолога, профессора экономики Георгия Хухашвили, недавние исследования, проведенные Международным республиканским институтом, показывают, что "при пропорциональной системе у "Грузинской мечты" нет возможностей для того, чтобы взять большинство в парламенте".

Исследования Международного республиканского института показали, что лишь 23 процента опрошенных респондентов готовы проголосовать за "Грузинскую мечту". За "Единое национальное движение" готовы отдать свои голоса 15 процентов опрошенных, за "Европейскую Грузию" и Лейбористскую партию - по пять процентов. Остальные политические силы страны не набрали более пяти процентов голосов. Четыре процента респондентов не готовы отдать свои голоса ни за одну партию, еще 32 процента не определились, за кого будут голосовать. Данные опроса опубликованы на сайте института. Опрос был проведен по заказу IRI коммерческой организацией "Институт опросов и маркетинга" с 11 сентября по 14 октября.

По словам политолога Гелы Васадзе, важным итогом проведенных исследования является то, что правящая партия набрала меньше процентов голосов, чем те партии, которые против не выступают, вместе.

"У "Грузинской мечты" - 23%, оппозиция вместе - 41%. Этот опрос проводился до недавних событий, и это только подтверждает версию о том, что правящая партия была вынуждена отказаться от пропорциональной системы. Другого выхода у них просто не было", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Новости об акциях протеста в Тбилиси и их последствиях "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Новые протесты в Грузии-2019".